Свердловская область примет участие в стратегическом проекте Цуканова
Сегодня, 17:27ЭкономикаФото: сайт полпредства президента в УрФО
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Свердловская область в качестве соучредителя примет участие в АНО «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию Уральского федерального округа». Проект инициировал полпред президента в регионе Николай Цуканов, сообщает ЕАН.
Участвовать будет Министерство по управлению госимуществом Свердловской области, а также Министерство экономики.
Автономная некоммерческая организация инициирует разработку новых стратегий развития регионов и поможет субъектам в реализации крупных инвестиционных проектов.
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