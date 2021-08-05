550 тысяч рублей заплатил банк «Русский стандарт» за навязчивые звонки

550 тысяч рублей заплатил банк «Русский стандарт» за навязчивые звонки
550 тысяч рублей заплатил банк «Русский стандарт» за навязчивые звонки
Сегодня, 16:25ЭкономикаФото: 1МI
За рекламные звонки абонентам Свердловской области банк «Русский стандарт» заплатил 550 тысяч рублей штрафа.

Соответствующее решение приняло управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Все звонки поступали абонентам без их согласия. Позже сотрудник ФАС установили, что банк вел рекламу без согласия абонентов и в других регионах России.

В «Русском стандарте» заявили, что все рекламные звонки были сделаны по ошибке. Так как номера абонентов, не согласившихся на рекламу, попали в базу данных по ошибке.

Напомним, за звонок с рекламным предложением абоненту из Свердловской области «Альфа-банк» заплатил 350 тысяч рублей штрафа. Действия организации были оценены как информационное насилие.

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