550 тысяч рублей заплатил банк «Русский стандарт» за навязчивые звонки

Соответствующее решение приняло управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Все звонки поступали абонентам без их согласия. Позже сотрудник ФАС установили, что банк вел рекламу без согласия абонентов и в других регионах России.
В «Русском стандарте» заявили, что все рекламные звонки были сделаны по ошибке. Так как номера абонентов, не согласившихся на рекламу, попали в базу данных по ошибке.
Напомним, за звонок с рекламным предложением абоненту из Свердловской области «Альфа-банк» заплатил 350 тысяч рублей штрафа. Действия организации были оценены как информационное насилие.