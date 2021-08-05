Имущество обанкротившегося банка «Нейва» будет выставлено на торги

Имущество обанкротившегося банка «Нейва» будет выставлено на торги
Имущество обанкротившегося банка «Нейва» будет выставлено на торги
Сегодня, 08:58ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
Элитная недвижимость банка «Нейва», в том числе головной офис в Екатеринбурге будут проданы в ходе ликвидации банка. Реализация имущества начнется осенью 2021 года.

Информацию о возможной реализации имущества банка «Нейва», который 16 апреля лишился лицензии, опубликовало Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Реализация имущества начнется не ранее двух месяцев. Для автотранспортных средств — не ранее одного месяца, сообщает АСВ, проводившее ревизию.

В общей сложности имущество «Нейвы» оценивается в 250 миллионов рублей. Самое дорогое имущество — здание центрального офиса на улице Чапаева в Екатеринбурге.

Кроме того, банк может продать и свои офисы в Новоуральске и Верхней Пышме, а также три иномарки.

Напомним, 667 вкладчиков банка подали заявки на включение в реестр кредиторов. В общей сложности сумма требований составляет 1,9 миллиарда рублей. 17 июня 2021 года арбитражный суд Свердловской области разрешил принудительную ликвидацию банка «Нейва» по иску ЦБ РФ.

Сюжеты:
Екатеринбург
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