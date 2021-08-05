Имущество обанкротившегося банка «Нейва» будет выставлено на торги

Элитная недвижимость банка «Нейва», в том числе головной офис в Екатеринбурге будут проданы в ходе ликвидации банка. Реализация имущества начнется осенью 2021 года.

Информацию о возможной реализации имущества банка «Нейва», который 16 апреля лишился лицензии, опубликовало Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Реализация имущества начнется не ранее двух месяцев. Для автотранспортных средств — не ранее одного месяца, сообщает АСВ, проводившее ревизию. В общей сложности имущество «Нейвы» оценивается в 250 миллионов рублей. Самое дорогое имущество — здание центрального офиса на улице Чапаева в Екатеринбурге. Кроме того, банк может продать и свои офисы в Новоуральске и Верхней Пышме, а также три иномарки. Напомним, 667 вкладчиков банка подали заявки на включение в реестр кредиторов. В общей сложности сумма требований составляет 1,9 миллиарда рублей. 17 июня 2021 года арбитражный суд Свердловской области разрешил принудительную ликвидацию банка «Нейва» по иску ЦБ РФ. Суд разрешил ЦБ принудительно ликвидировать уральский банк «Нейва»

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter