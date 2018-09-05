Нижний Тагил попал в список городов с самым дешёвым малогабаритным жильём

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Малогабаритное жильё с площадью менее 32 кв. метров можно приобрести в Нижнем Тагиле за 994 311 рублей. Дешевле квартиры продаются в Магнитогорске, Ульяновске, Кургане и Новокузнецке.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно данным аналитиков, стоимость малогабаритных квартир в России увеличилась с начала 2018 года на 2,5%.
ТОП-5 городов с самыми дорогими малометражками возглавляет Москва, в которой стоимость квадратного метра жилья составляет 180 232 рублей. На втором и третьем месте находятся Санкт-Петербург (108 250 рублями) и Владивосток (103 453 рублей).
Самые дешёвые квартиры продаются в Магнитогорске, где жильё стоит 858 258 рублей за предложение. Чуть дороже жильё продаётся в Нижнем Тагиле (994 311 рублей), Ульяновске (924 736 рублей) и Новокузнецке (1 016 581 рублей). В этих городах стоимость малогабаритного жилья в среднем в 6 раз ниже стоимости столичных квартир, сообщает «Правда.ру».
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