Нижний Тагил попал в список городов с самым дешёвым малогабаритным жильём

Согласно данным аналитиков, стоимость малогабаритных квартир в России увеличилась с начала 2018 года на 2,5%.

ТОП-5 городов с самыми дорогими малометражками возглавляет Москва, в которой стоимость квадратного метра жилья составляет 180 232 рублей. На втором и третьем месте находятся Санкт-Петербург (108 250 рублями) и Владивосток (103 453 рублей).

Самые дешёвые квартиры продаются в Магнитогорске, где жильё стоит 858 258 рублей за предложение. Чуть дороже жильё продаётся в Нижнем Тагиле (994 311 рублей), Ульяновске (924 736 рублей) и Новокузнецке (1 016 581 рублей). В этих городах стоимость малогабаритного жилья в среднем в 6 раз ниже стоимости столичных квартир, сообщает «Правда.ру».