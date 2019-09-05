Козицын ликвидировал общество «УГМК-Холдинг»

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«Уральская горно-металлургическая компания», генеральным директором которой является Андрей Козицин, завершила реорганизацию своих активов, сообщает Ура.ру со ссылкой на данные сервиса СБИС.
Теперь, как сообщает издание, все активы сконцентрированы в ОАО «УГМК», а это более пятидесяти компаний. В пресс-службе УГМК подчеркнули, что изменения проводятся в целях оптимизации работы и «снижения производственных и управленческих издержек».
ОАО «УГМК» было основано в 1999 году и принадлежит пяти иностранным компаниям, которые зарегистрированы в офшорах.
Экономист Константин Селянин пояснил, что в данном случае о возможном выводе активов в офшоры говорить не стоит. Фактически изменилось юридическое оформление. Делается это обычно для того, чтобы выйти на открытый рынок акций.
В прошлом году УГМК заняла 17-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes.
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