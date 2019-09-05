Козицын ликвидировал общество «УГМК-Холдинг»

Теперь, как сообщает издание, все активы сконцентрированы в ОАО «УГМК», а это более пятидесяти компаний. В пресс-службе УГМК подчеркнули, что изменения проводятся в целях оптимизации работы и «снижения производственных и управленческих издержек».

ОАО «УГМК» было основано в 1999 году и принадлежит пяти иностранным компаниям, которые зарегистрированы в офшорах.

Экономист Константин Селянин пояснил, что в данном случае о возможном выводе активов в офшоры говорить не стоит. Фактически изменилось юридическое оформление. Делается это обычно для того, чтобы выйти на открытый рынок акций.