Почём сегодня учредитель? Прокуратура рассказывает о директорах фирм-прокладок

За образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в госорган регистрации юрлиц и ИП данных, повлекшее внесение сведений о подставных лицах, предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статьи 173. Указанное преступление уголовным законом отнесено к категории небольшой тяжести максимально возможное наказание за совершение преступления — 3 года лишения свободы,говорит помощник руководителя Ленинской прокуратуры Нижнего Тагила Иван Перегуд.

В 2017 году Ленинский суд вынес приговор двум жителям Нижнего Тагила за создание юридического лица через подставных лиц для осуществления банковских операции без регистрации. Как установила прокуратура, Елена Прокофьева и Сергей Кожинов нашли в городе номинальных директоров и учредителей за плату, с помощью которых через более 20 фиктивных фирм было выведено 133 миллиона рублей. Судья приговорил их к 2 годам условного лишения свободы и штраф в размерах 100 и 400 тысяч рублей.

Нужно понимать, что такие фирмы создают поле для совершения других финансовых преступлений, в частности незаконного вывода денег,объясняет Перегуд.

Напомним, в августе 2019 года в Ленинском суде выступала Мария Гильманова — главный свидетель по обвинению экс-директора «Уральского завода пластификаторов» Дмитрия Писцова, который, по версии обвинения, ввёл в схему оплаты предприятия перед энергопоставщиками лишнего посредника — оформленный на Гильманову «Технопарк Энерго» — чем нанёс заводу многомиллионный ущерб. Сама девушка на заседании заявила, что после возбуждения уголовного дела начала испытывать проблемы со здоровьем, потому плохо помнит, как руководила своим бизнесом. Ответить, кто управлял счетами «Технопарк Энерго» и совершал финансовые операции от имени директора, девушка не смогла и на вопрос о разовом исчезновении со счетов компании средств, заработанных на контрактах с УЗП, сказала, что ей не было известно об этой операции. В то же время она заявила, что после произошедшего не видела оснований в том, чтобы обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, поскольку с её слов «не было хищения». Сам Писцов настаивал, что невыгодные сделки предприятия заключал, чтобы помочь девушке развивать бизнес. Изначально дело было возбуждено по статьям «Растрата или присвоение» и «Злоупотребление служебными полномочиями», однако в конце прошлого месяца вернул его на доработку в прокуратуру после ходатайства о переквалификации на «Мошенничество».

Также в пример Иван Перегуд приводит вынесенный в 2017 году приговор (4 года лишения свободы) директору управляющей компании Сергея Колмаков, который, по версии обвинения, вывел из возглавляемого им «ЖКУ» более двух миллионов рублей в две фирмы, оформленные на подставных лиц. С целью создания видимости реальной деятельности создавались фиктивные акты выполненных работ, а управление счетами Колмаков осуществлял через интернет-банкинг. Во время следствия лица, которые номинально являлись учредителями фирм, признали, что никаким компаниями не руководили, а просто предоставили свои данные за определённую плату.

За какую плату?

Суммы могут быть разными, но чаще всего небольшими. Им тысяч пять рублей дают, они отдают свой паспорт и всё подписывают. Это обычно неблагополучные граждане или те, у кого острые финансовые проблемы,рассказывает Иван Перегуд.

В 2018 году 26-летний житель Екатеринбурга предоставил свои документы для внесения в ЕГРЮЛ за 15 тысяч рублей. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье, которое подразумевает наказание в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.