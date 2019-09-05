Росстат сообщил о росте неформальной занятости

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По данным Росстата, к середине 2019 года доля россиян, работающих неформально, достигла 21,3%. Эксперты полагают, что это связано с сокращением доли малого бизнеса и миграцией коммерсантов в ИП и самозанятых, пишет РБК.
Доля жителей страны, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале этого года увеличилась почти на 1,5 миллиона человек. При этом рост показателя также зависит от сезонности, обычно рост приходится на весну и лето. Однако даже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост показателя составляет 566 тысяч человек.
В России рекордным по размеру неформального сектора стал 2016 год. Тогда количество занятых в неформальной экономике составило 21,2%, почти как в 2019 году.
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