Росстат сообщил о росте неформальной занятости

Доля жителей страны, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале этого года увеличилась почти на 1,5 миллиона человек. При этом рост показателя также зависит от сезонности, обычно рост приходится на весну и лето. Однако даже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост показателя составляет 566 тысяч человек.