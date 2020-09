До конца текущего года Свердловской области выделят дополнительные средства на расселение из ветхого жилья, распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги распорядился предоставить из резервного фонда премьер-министр Михаил Мишустин. В рамках программы расселения будет выделено 50 миллиардов рублей, часть из которых получит Свердловская область. Распределение выделенных финансовых средств возложили на Фонд содействия реформированию ЖКХ. Напомним, что из программы капремонта в Свердловской области исключили 104 дома и признали их аварийными. Все исключенные дома будут включены в программу расселения. Более сотни домов в Свердловской области исключили из программы капитального ремонта

Related news: Более сотни домов в Свердловской области исключили из программы капитального ремонта

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter