ПАО «Россети» запустили в работу новый энерготранзит

На церемонии открытия объекта присутствовали министр энергетики Николай Шульгинов, генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин и заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко. Об этом сообщают newizv.ru.
По словам Рюмина, ввод транзита поможет решить важные для развития Дальнего Востока задачи — такие как снабжение электроэнергией Восточного полигона РЖД и повышение надежности передачи электроэнергии на юге Приморья. Глава «Россетей» также отметил, что объект оптимизирует схему питания нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан».
В свою очередь Шульгинов подчеркнул, что с запуском транзита «Лесозаводск — Спасск — Дальневосточная» созданы все условия для увеличения объема экспорта. Кроме того, транзит позволит нарастить пропускную способность сетевого комплекса при передаче мощности на юг Приморья, получить возможность подключать новых потребителей и повысить надежность электроснабжения.
«Лесозаводск — Спасск — Дальневосточная» — это транзит с напряжением 220 кВ общей протяженностью 250 км. При его строительстве были также расширены входящие в него уже существующие подстанции 220 кВ «Спасск» и «Лесозаводск». Объект возводился в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», и сумма финансовых вложений в него составила 8,3 млрд рублей.
Транзит оснащен микропроцессорными комплексами релейной защиты, новейшей САУ ТП, современным оборудованием систем связи, также интеллектуальной системой учета. Для его запуска были модернизированы комплексы релейной защиты и введены новые автоматические системы управления. При работе на подстанциях использовалось оборудование только отечественных производителей. Линии электропередачи протянулись через реку Уссури, длина спецперехода над водой составила полтора километра. В ходе строительства также сооружены шесть переходов через газо- и нефтепроводы.