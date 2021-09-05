ПАО «Россети» запустили в работу новый энерготранзит

«Лесозаводск — Спасск — Дальневосточная» — это транзит с напряжением 220 кВ общей протяженностью 250 км. При его строительстве были также расширены входящие в него уже существующие подстанции 220 кВ «Спасск» и «Лесозаводск». Объект возводился в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», и сумма финансовых вложений в него составила 8,3 млрд рублей.