ПАО «Россети» запустили в работу новый энерготранзит

ПАО «Россети» запустили в работу новый энерготранзит
ПАО «Россети» запустили в работу новый энерготранзит
Сегодня, 19:15ЭкономикаФото: rosseti.ru
Компания «Россети» ввела в эксплуатацию новый энерготранзит «Лесозаводск — Спасск — Дальневосточная» протяженностью 250 км, предназначенный для электроснабжения Транссибирской железнодорожной (Транссиб) и Байкало-Амурской (БАМ) магистралей.

На церемонии открытия объекта присутствовали министр энергетики Николай Шульгинов, генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин и заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко. Об этом сообщают newizv.ru.

По словам Рюмина, ввод транзита поможет решить важные для развития Дальнего Востока задачи — такие как снабжение электроэнергией Восточного полигона РЖД и повышение надежности передачи электроэнергии на юге Приморья. Глава «Россетей» также отметил, что объект оптимизирует схему питания нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан».

В свою очередь Шульгинов подчеркнул, что с запуском транзита «Лесозаводск — Спасск — Дальневосточная» созданы все условия для увеличения объема экспорта. Кроме того, транзит позволит нарастить пропускную способность сетевого комплекса при передаче мощности на юг Приморья, получить возможность подключать новых потребителей и повысить надежность электроснабжения.

«Лесозаводск — Спасск — Дальневосточная» — это транзит с напряжением 220 кВ общей протяженностью 250 км. При его строительстве были также расширены входящие в него уже существующие подстанции 220 кВ «Спасск» и «Лесозаводск». Объект возводился в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», и сумма финансовых вложений в него составила 8,3 млрд рублей.

Транзит оснащен микропроцессорными комплексами релейной защиты, новейшей САУ ТП, современным оборудованием систем связи, также интеллектуальной системой учета. Для его запуска были модернизированы комплексы релейной защиты и введены новые автоматические системы управления. При работе на подстанциях использовалось оборудование только отечественных производителей. Линии электропередачи протянулись через реку Уссури, длина спецперехода над водой составила полтора километра. В ходе строительства также сооружены шесть переходов через газо- и нефтепроводы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы