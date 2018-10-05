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4 210 новых кружек и тарелок поставит в д/с Нижнего Тагила ИП из Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4 210 новых кружек и тарелок поставит в д/с Нижнего Тагила ИП из Екатеринбурга

Сегодня, 09:49ЭкономикаЮлия СувороваФото: igorgubarev.ru
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