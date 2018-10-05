4 210 новых кружек и тарелок поставит в д/с Нижнего Тагила ИП из Екатеринбурга

В детский сад комбинированного вида «Гармония», расположенный в Нижнем Тагиле по адресу ул. Сурикова, 1А ожидается поставка новых тарелок.

Общая сумма поставки посуды составила 130 тысяч рублей. Согласно техзаданию, исполнитель поставит в учреждение 935 глубоких тарелок, 935 чайных блюдец, 1405 кружек и 935 мелких тарелок. Заказчиком выступает администрация Нижнего Тагила.

Поставщик был определен на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта составляла 200 тысяч рублей. Исполнителем контракта, выиграв торги, стал ИП из Екатеринбурга Зуев Евгений Сергеевич. Он снизил стоимость закупки до 130 тысяч рублей.

О предпринимателе известно, что он занимается поставками посуды в различные учреждения образования и пищевые комбинаты Свердловской области.