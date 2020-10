Правительство РФ поможет УВЗ в Нижнем Тагиле реструктурировать долги

Российское правительство поможет Уралвагонзаводу с реструктуризацией долгов, сообщает «Накануне.ru».

Кредиты, которое УВЗ взяло в банке ВТБ, смогут быть реструктурированы до 2029 года, об этом говорится в проекте закона о бюджете РФ на 2021–2023 годы. В 2016 и 2017 годах Уралвагонзавод заключил с банком кредитные соглашения, которые были обеспечены государственной гарантией. В 2021 году правительство РФ сможет продлить государственную гарантию и кредит до конца 2029 года. Как сообщает РБК, саму сумму кредитов не раскрывают, однако в базе СПАРК имеется информация о регистрации УВЗ в 2017 году залога в ВТБ. Предметом залога были требования денежных средств по договору комиссии на 263 миллиона долларов, заключенному между «Рособоронэкспортом» и УВЗ. Напомним, УВЗ в Нижнем Тагиле заплатит 13 миллионов рублей за экспертизу промышленной безопасности. УВЗ в Нижнем Тагиле заплатит 13 миллионов рублей за экспертизу промбезопасности

