Правительство РФ поможет УВЗ в Нижнем Тагиле реструктурировать долги

Правительство РФ поможет УВЗ в Нижнем Тагиле реструктурировать долги

Сегодня, 10:34ЭкономикаPhoto: Яндекс.Карты
Российское правительство поможет Уралвагонзаводу с реструктуризацией долгов, сообщает «Накануне.ru».

Кредиты, которое УВЗ взяло в банке ВТБ, смогут быть реструктурированы до 2029 года, об этом говорится в проекте закона о бюджете РФ на 2021–2023 годы. В 2016 и 2017 годах Уралвагонзавод заключил с банком кредитные соглашения, которые были обеспечены государственной гарантией.

В 2021 году правительство РФ сможет продлить государственную гарантию и кредит до конца 2029 года.

Как сообщает РБК, саму сумму кредитов не раскрывают, однако в базе СПАРК имеется информация о регистрации УВЗ в 2017 году залога в ВТБ. Предметом залога были требования денежных средств по договору комиссии на 263 миллиона долларов, заключенному между «Рособоронэкспортом» и УВЗ.

Напомним, УВЗ в Нижнем Тагиле заплатит 13 миллионов рублей за экспертизу промышленной безопасности.

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