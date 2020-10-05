Правительство РФ поможет УВЗ в Нижнем Тагиле реструктурировать долги

Кредиты, которое УВЗ взяло в банке ВТБ, смогут быть реструктурированы до 2029 года, об этом говорится в проекте закона о бюджете РФ на 2021–2023 годы. В 2016 и 2017 годах Уралвагонзавод заключил с банком кредитные соглашения, которые были обеспечены государственной гарантией.