В Нижнем Тагиле на Вые за 1,2 миллиона снесут жилой дом

Напомним, в конце августа стало известно, что дом на улице Лебяжинская, 12 признан аварийным и подлежащим сносу. В связи с этим до 1 ноября 2027 года его жильцов планируется расселить. При этом управляющей компании «ЖЭУ № 6» предложено обслуживать здание, обеспечивать охранные устройства на аварийных конструкциях, а также контролировать состояние несущих конструкций до момента сноса дома.