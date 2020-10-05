В Нижнем Тагиле на Вые за 1,2 миллиона снесут жилой дом

В Нижнем Тагиле на Вые за 1,2 миллиона снесут жилой дом

Сегодня, 11:05ЭкономикаPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле планируется снос аварийного дома на Станционном переулке, 6. Конкурс по поиску подрядчика объявила администрация города.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен осуществить разборку здания методом обрушения и вывезти строительный мусор. Работы должны быть выполнены в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Начальная стоимость контракта составляет 1,2 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 9 октября.

Напомним, в конце августа стало известно, что дом на улице Лебяжинская, 12 признан аварийным и подлежащим сносу. В связи с этим до 1 ноября 2027 года его жильцов планируется расселить. При этом управляющей компании «ЖЭУ № 6» предложено обслуживать здание, обеспечивать охранные устройства на аварийных конструкциях, а также контролировать состояние несущих конструкций до момента сноса дома.

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