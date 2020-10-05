В Нижнем Тагиле «Уралкриомаш» отказался выплачивать дивиденды за 2019 год

Ранее предприятие возобновило выплаты дивидендов после 10-летнего перерыва два года назад. По итогам 2018 года на эти цели было направлено 25% чистой прибыли (7,3 миллиона рублей). А по итогам 2017 года было выплачено 89% чистой прибыли (6,8 миллиона рублей). До этого последний раз дивиденды выплачивались в 2007 году. Общая сумма тогда составила пять миллионов рублей.