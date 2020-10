В Нижнем Тагиле «Уралкриомаш» отказался выплачивать дивиденды за 2019 год

В Нижнем Тагиле АО «Уралкриомаш», который входит в структуру АО «НПК «Уралвагонзавод» отказался выплачивать дивиденды по итогам 2019 года, несмотря на прибыль, сообщается в материалах предприятия.

Решение было принято акционерами 30 сентября в ходе годового собрания. Чистая прибыль предприятия за 2019 год в размере 35,9 миллиона рублей останется нераспределенной. Ранее предприятие возобновило выплаты дивидендов после 10-летнего перерыва два года назад. По итогам 2018 года на эти цели было направлено 25% чистой прибыли (7,3 миллиона рублей). А по итогам 2017 года было выплачено 89% чистой прибыли (6,8 миллиона рублей). До этого последний раз дивиденды выплачивались в 2007 году. Общая сумма тогда составила пять миллионов рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter