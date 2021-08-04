8,4 миллиона рублей потратит мэрия Нижнего Тагила на оснащение зала заседаний

В 8,4 миллиона рублей обойдется мэрии Нижнего Тагила обновление зала заседаний в здании на Пархоменко, 1а. Планируется закупить оборудование для проведения конференций и презентаций, а также обновить места для заседаний.

В обновленном зале рабочее пространство планируется организовать по нескольким зонам. Будут переоборудованы отдельные рабочие места у председателя, делегатов (12 штук), секретаря, докладчика и оператора. Дополнительно будет установлен телекоммуникационный шкаф. Среди конкретных товаров - стол председателя из ДСП класса Е1, стул из массива бука и искусственной кожи. Для мест 12 делегатов закупят 24 пульта с функцией захвата речи. На столах установят 13 экранов с диагональю от 23,8 дюйма. Также появятся 50 стульев для делегатов (для размещения у столов и в зале), три камеры, три пары акустических систем, тумба для докладчика с 2 микрофонами. Ремонта в зале коллегии, где проходят совещания, приемы делегаций и торжественные мероприятия не было более 20-ти лет (последний косметический ремонт был при Николае Диденко), оборудование для проведения заседаний, видеоконференций также морально и технически устарело и постоянно ломалось, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе мэрии. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила После установки всего необходимого оборудования зал должен быть рассчитан на эксплуатацию не менее 12 часов в сутки в обслуживающем режиме, говорится в аукционной документации. Зал заседаний в администрации Нижнего Тагила используется для проведения заседаний различных рабочих групп, здесь также проводят встречи с министрами и делегациям из других городов и стран. Помещение также становится местом для разного рода награждений и торжественных встреч, например, там традиционно вручают сертификаты на жилье молодым семьям Нижнего Тагила. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 11 октября 2021 года. Само оборудование должно быть поставлено и налажено до 30 декабря 2021 года. Также исполнитель контракта должен предоставить гарантию на свои услуги. Срок должен составлять не менее 12 месяцев.

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