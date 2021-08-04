8,4 миллиона рублей потратит мэрия Нижнего Тагила на оснащение зала заседаний

8,4 миллиона рублей потратит мэрия Нижнего Тагила на оснащение зала заседаний
8,4 миллиона рублей потратит мэрия Нижнего Тагила на оснащение зала заседаний
Сегодня, 11:44ЭкономикаФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В 8,4 миллиона рублей обойдется мэрии Нижнего Тагила обновление зала заседаний в здании на Пархоменко, 1а. Планируется закупить оборудование для проведения конференций и презентаций, а также обновить места для заседаний.

В обновленном зале рабочее пространство планируется организовать по нескольким зонам. Будут переоборудованы отдельные рабочие места у председателя, делегатов (12 штук), секретаря, докладчика и оператора. Дополнительно будет установлен телекоммуникационный шкаф.

Среди конкретных товаров - стол председателя из ДСП класса Е1, стул из массива бука и искусственной кожи. Для мест 12 делегатов закупят 24 пульта с функцией захвата речи. На столах установят 13 экранов с диагональю от 23,8 дюйма. Также появятся 50 стульев для делегатов (для размещения у столов и в зале), три камеры, три пары акустических систем, тумба для докладчика с 2 микрофонами.

Ремонта в зале коллегии, где проходят совещания, приемы делегаций и торжественные мероприятия не было более 20-ти лет (последний косметический ремонт был при Николае Диденко), оборудование для проведения заседаний, видеоконференций также морально и технически устарело и постоянно ломалось, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе мэрии.

Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

После установки всего необходимого оборудования зал должен быть рассчитан на эксплуатацию не менее 12 часов в сутки в обслуживающем режиме, говорится в аукционной документации. Зал заседаний в администрации Нижнего Тагила используется для проведения заседаний различных рабочих групп, здесь также проводят встречи с министрами и делегациям из других городов и стран. Помещение также становится местом для разного рода награждений и торжественных встреч, например, там традиционно вручают сертификаты на жилье молодым семьям Нижнего Тагила.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 11 октября 2021 года. Само оборудование должно быть поставлено и налажено до 30 декабря 2021 года.

Также исполнитель контракта должен предоставить гарантию на свои услуги. Срок должен составлять не менее 12 месяцев.

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