Свидетельство о регистрации товарного знака — это документ утвержденного образца, подтверждающий приоритет и исключительное право владельца в отношении указанных товаров, ст. 1481 ГК РФ. Владение торговой маркой и другими атрибутами принадлежности доступно юридическим лицам и ИП. В нашей статье, подготовленной юристом компании «Амигдала», мы подробно рассказываем, как получить свидетельство на товарный знак.
Основные правила по получению ТЗ:
Вопросы по оформлению документа можно переслать в электронном виде в адрес официального сайта Роспатента России. Чтобы снять риски отказа из-за формальных или существенных причин, рекомендуется обратиться к патентным поверенным.
Образец свидетельства на товарный знак содержит идентификационные сведения:
Свидетельство о регистрации товарного знака удостоверяет право владения, а также имеет вкладыш со следующими сведениями:
С 17.01.2021 г. выдача свидетельства осуществляется в электронном виде. На бумажных носителях документ выдается только по запросу правообладателя.
Несмотря на то, что документом, подтверждающим регистрацию товарного знака, является свидетельство на указанный период, иногда требуется внести изменения в учетную запись реестра. Для корректировки необходимо направить заявление в Роспатент, оплатить пошлину и указать изменяемые реквизиты. Новые сведения будут отображаться в приложении к свидетельству и в учетной записи реестра.
Новый экземпляр (дубликат) свидетельства запрашивается в Роспатенте через подачу ходатайства с пояснением причин. Если заявление будет признано обоснованным, то в реестр вносится отметка о выдаче дубликата. Одновременно выдача дубликата сопровождается публикаций в официальном бюллетене. Услуга стоит 2 тыс. рублей, срок исполнения составляет 1 месяц. Заявитель получает сообщение о результатах предоставления услуги в срок 5 дней после принятия решения.
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