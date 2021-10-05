Свидетельство на товарный знак

Внесение изменений в ТЗ

Несмотря на то, что документом, подтверждающим регистрацию товарного знака, является свидетельство на указанный период, иногда требуется внести изменения в учетную запись реестра. Для корректировки необходимо направить заявление в Роспатент, оплатить пошлину и указать изменяемые реквизиты. Новые сведения будут отображаться в приложении к свидетельству и в учетной записи реестра.