Свидетельство на товарный знак

Свидетельство на товарный знак
Свидетельство на товарный знак
Сегодня, 10:11ЭкономикаФото: 1MI
Регистрацией занимается Роспатент, орган после всесторонней проверки выдает зарегистрированный в федеральном реестре сертификат на товарный знак.

Свидетельство о регистрации товарного знака: как его получить

Свидетельство о регистрации товарного знака — это документ утвержденного образца, подтверждающий приоритет и исключительное право владельца в отношении указанных товаров, ст. 1481 ГК РФ. Владение торговой маркой и другими атрибутами принадлежности доступно юридическим лицам и ИП. В нашей статье, подготовленной юристом компании «Амигдала», мы подробно рассказываем, как получить свидетельство на товарный знак.

Основные правила по получению ТЗ:

  • регистрационные мероприятия длятся 18,5 месяцев. Продление срока проверки допускается в случае уточнения и исправления представленной информации;
  • срок действия охранного документа составляет 10 лет, с возможностью пролонгации без ограничения по заявлению владельца;
  • стоимость получения документа, подтверждающего правообладание товарным знаком, складывается из суммы за прием заявки и формальной экспертизы (3,5 тыс. руб), экспертизы по существу (от 11,5 тыс. руб), за регистрацию (16 тыс. руб) и выдачу свидетельства (2 тыс. руб). Стоимость увеличивается, если заявитель расширяет список объектов по МКТУ;
  • получить свидетельство можно лично в отделении Роспатента или заказным письмом на адрес заявителя.

Вопросы по оформлению документа можно переслать в электронном виде в адрес официального сайта Роспатента России. Чтобы снять риски отказа из-за формальных или существенных причин, рекомендуется обратиться к патентным поверенным.

Как выглядит форма свидетельства?

Образец свидетельства на товарный знак содержит идентификационные сведения:

  • порядковый номер свидетельства, совпадающий с регистрационным номером в реестре;
  • уникальное изображение ТЗ;
  • данные правообладателя (страна регистрации, адрес, личные данные ИП или наименование ЮЛ);
  • номер заявки на регистрацию;
  • дата внесения сведений в федеральный реестр;
  • даты действия и окончания юридической значимости ТЗ.

Свидетельство о регистрации товарного знака удостоверяет право владения, а также имеет вкладыш со следующими сведениями:

  • классы МКТУ, к которым относятся зарегистрированные товары;
  • характеристики знака, позволяющие более точно его идентифицировать;
  • наличие неохраняемых фрагментов знака, если они есть;
  • номера и даты связанных заявок на ТЗ, если они ранее оформлялись заявителем.

С 17.01.2021 г. выдача свидетельства осуществляется в электронном виде. На бумажных носителях документ выдается только по запросу правообладателя.

Внесение изменений в ТЗ

Несмотря на то, что документом, подтверждающим регистрацию товарного знака, является свидетельство на указанный период, иногда требуется внести изменения в учетную запись реестра. Для корректировки необходимо направить заявление в Роспатент, оплатить пошлину и указать изменяемые реквизиты. Новые сведения будут отображаться в приложении к свидетельству и в учетной записи реестра.

Можно ли получить дубликат свидетельства?

Новый экземпляр (дубликат) свидетельства запрашивается в Роспатенте через подачу ходатайства с пояснением причин. Если заявление будет признано обоснованным, то в реестр вносится отметка о выдаче дубликата. Одновременно выдача дубликата сопровождается публикаций в официальном бюллетене. Услуга стоит 2 тыс. рублей, срок исполнения составляет 1 месяц. Заявитель получает сообщение о результатах предоставления услуги в срок 5 дней после принятия решения.

Важно! Если у вас остались вопросы, касающиеся свидетельства на ТЗ, опытные юристы компании «Амигдала» amigdala.pro проконсультируют и помогут решить любые вопросы.

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