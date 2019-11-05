Лишние налоги, патентные споры и миллионы с банкротов: топ арбитражных споров октября

Лишние налоги Почти 378 миллионов рублей требует «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» с налоговой службы. Акционерное общество подало иск в арбитражный суд Свердловской области с требованием о возврате излишне взысканного налога с Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам региона. Суд исковое заявление принял и возбудил производство по делу, назначив предварительное заседание на 20 ноября 2019 года.

Банкроты В октябре из-за долгов перед кредиторами в размере порядка 427 миллионов рублей в суд с заявлением о признании себя банкротом обратилось ОАО «Богдановичская генерирующая компания», занимающееся теплоснабжением. Рассмотрение обоснованности заявления в суде состоится в конце ноября 2019 года.

«Альфа-банк» потребовал признать банкротом сразу две компании — «Биосвет-Сибирь» и «БС-Логистик». . С последней банк требует 251 млн рублей. Долг фирмы в пользу банка может быть включен в третью очередь реестра требований кредиторов. Заявление в отношении компаний суд будет рассматривать в начале декабря 2019 года.

Патентные права Свыше 178 миллионов рублей убытков хочет взыскать через суд акционерное общество «Сибпромкомплект» с АО «Уралчермет». Предприятие требует запретить ответчику рекламу, производство и другие действия с приспособлением для бурения.