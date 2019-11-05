Мэрия Екатеринбурга отдает в аренду 12 земельных участков

Несколько территорий предложены под застройку. В частности, участок на перекрестке улиц Викулова и Крауля, земля в квартале улиц Исследователей и Краснолесья.

Первый участок ранее был предназначен для строительства подземной станции метро, теперь на нем предлагают построить административное здание. Территория при этом плотно засажена деревьями. Начальная цена — 2,2 миллиона рублей.

Второй участок отдается в аренду за 9,5 миллиона рублей, его площадь — более 30 тысяч квадратных метров. На участке разрешено строить производственно-коммунальные объекты.

На участке улицы Щербакова предложено арендовать землю за сумму больше 8,7 миллиона рублей, там разрешено построить детские площадки или оборудовать места для отдыха.