«Российский экологический оператор»: неплатежи юрлиц за вывоз мусора превысили 65%

Буцаев пояснил, что в отношении физлиц ситуация улучшается, за вывоз ТКО не платят порядка 20-35% граждан, в отношении юрлиц положительной динамики не наблюдается. В связи с этим предлагается ужесточить наказание для организаций, уклоняющихся от оплаты. Кроме того, по словам спикера, копании не спешат заключать договоры с регоператорами.

Буцаев подчеркивает, что собираемость платежей за вывоз ТКО должна составить порядка 90%, однако достигнуть этого показателя удастся не ранее, чем через пять-восемь месяцев.

В случае недостаточной собираемости платежей придется говорить о том, что система не работает, подчеркивает глава «Российского экологического оператора»:

Если проблема будет на второй и третий годы, это будет говорить о том, что экономическая модель не работает. Тогда придется ее дорабатывать.