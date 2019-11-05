«Российский экологический оператор»: неплатежи юрлиц за вывоз мусора превысили 65%
Глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев в интервью РБК рассказал, что неплатежи юридических лиц за вывоз мусора составили 65-70%.
Буцаев пояснил, что в отношении физлиц ситуация улучшается, за вывоз ТКО не платят порядка 20-35% граждан, в отношении юрлиц положительной динамики не наблюдается. В связи с этим предлагается ужесточить наказание для организаций, уклоняющихся от оплаты. Кроме того, по словам спикера, копании не спешат заключать договоры с регоператорами.
Буцаев подчеркивает, что собираемость платежей за вывоз ТКО должна составить порядка 90%, однако достигнуть этого показателя удастся не ранее, чем через пять-восемь месяцев.
В случае недостаточной собираемости платежей придется говорить о том, что система не работает, подчеркивает глава «Российского экологического оператора»:
Если проблема будет на второй и третий годы, это будет говорить о том, что экономическая модель не работает. Тогда придется ее дорабатывать.
Напомним, в Нижнем Тагиле с 1 января этого года ликвидировано 111 несанкционированных свалок. За 10 месяцев было вывезено 5,5 тысяч кубометров отходов. Также регоператор в 17 северных муниципалитетах Свердловской области установил 1 479 новых контейнеров, в том числе в Нижнем Тагиле.