Умное производство. Есть ли будущее у российской электроники?

Такие заказы не берут массовые производители в России и за рубежом, им неинтересно. Таким образом возникает целая ниша, которую занимает контрактное производство. Наша экономика не в величине партий, а в стоимости — малая партия всегда дороже, особенно если она опытная, и под нее нужно адаптировать производство с нуля. Но это дешевле организации собственного производства, которое впоследствии нужно чем-то загружать для постоянной работы,считает Селютин.