Умное производство. Есть ли будущее у российской электроники?

В современном мире человек не представляет себе жизнь без электронных приборов. Одно нажатие кнопки и сразу результат — чашка кофе, оплаченные счета или ответ на любой запрос. Где создаются «умные вещи»? И какими темпами развивается электронная отрасль в России?

В 2019 году эксперты оценили объем российского рынка электроники в 3,6 трлн рублей. Большая часть из этого — импорт, и лишь 5% — отечественная продукция. В России электронное оборудование в основном производиться для военной и аэрокосмической отраслей. 20% приходится на промышленную электронику. Десятая часть — на средства связи. Почти столько же — на системы безопасности и светотехники. Прочих российских электронных приборов было продано на 25 млрд рублей. Photo: ТПП Надо создавать условия для инвесторов. Если мы будем рассчитывать только на государство, что вот оно будет вкладывать в эту отрасль, и только государство, то, конечно, далеко мы не рванем,считает президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. По данным ТПП, на российском электронном рынке работает 1600 производителей, 400 из них принадлежат государству. Например, в Свердловской области одним из крупных производителей электроники является АО «Уральский электромеханический завод», входящий в госкорпорацию «Ростех». Производство предприятия поделено на гражданскую продукцию и оборонные госзаказы. Основная выпускаемая продукция завода — это электротехническое оборудование для атомных станций. Но помимо госструктур производством электроники в регионе занимается и малый бизнес. Компания «Koffer» с 2005 года работает в сегменте автомобильного оборудования. На более, чем половине автомобилей в России, оборудованных фаркопами (крючками для прицепов), установлена электрика именно этой компании. Для того, чтобы сигналы фонарей автомобиля корректно передавались на фонари прицепа, используется наше устройство smart сonnect. Два года назад мы разработали smart сonnect, который устанавливается непосредственно в розетку фаркопа. На рынке России такого устройства не было, и никто его до сих пор не делает — это интересный и технически сложный продукт,рассказал директор компании Павел Лебедев. Кроме того, в недавнем времени «Koffer» разработала устройство, которое поможет предотвращать взрывы бытового газа в домах и смертельные случаи от угарного газа. По словам Лебедева, производство продукции во многом зависит от того, как себя чувствует автомобильный рынок. В 2008–2009 годах, когда продажи автомобилей в России упали на 60-70%, компания была на грани закрытия. Но за счет совершенствования продукции ей удалось остаться «на плаву». Сейчас компания движется к тому, чтобы выходить на экспорт, однако этот процесс будет небыстрым. Например, чтобы запустить новую модель автобокса, требуется один год — это только разработка и выход на серийное производство. Кроме того, требуется некоторое время и усилия для получения стабильных продаж. Это не так уж и просто,рассказал Павел Лебедев. По мнению Сергея Катырина, любое высокотехнологичное производство — это серьезные и долгосрочные вложения, и быстро они окупиться не могут. А для низкой себестоимости должна быть массовость производства. Другие свердловские предприятия, например, ПО «Промсвязь», видят развитие электронной отрасли в контрактном производстве. По мнению директора по развитию ПО «Промсвязь» Федора Селютина, для компаний, не имеющих собственного производства, изготовление комплектующих к электронным изделиям в небольшом количестве становится настоящей проблемой. Такие заказы не берут массовые производители в России и за рубежом, им неинтересно. Таким образом возникает целая ниша, которую занимает контрактное производство. Наша экономика не в величине партий, а в стоимости — малая партия всегда дороже, особенно если она опытная, и под нее нужно адаптировать производство с нуля. Но это дешевле организации собственного производства, которое впоследствии нужно чем-то загружать для постоянной работы,считает Селютин. Данное направление ПО «Промсвязь» начало развивать в 2015 году, и за несколько лет объем выручки увеличился с 20 до 100 млн в год. Ключевыми заказчиками являются уральские инжиниринговые компании и конструкторские бюро, а также производители электроники и электротехники, которым необходим выпуск небольших партий продукции. Российские производители электроники для развития отрасли в первую очередь рассчитывают на поддержку государства. Именно оно формирует спрос на большую часть производимой в стране продукции и поддерживает радиоэлектронщиков деньгами. В 2020 году правительство России решило единовременно предоставить годовой объем госсубсидий отечественным производителям электроники из-за того, что данная отрасль вошла в список пострадавших на фоне распространения COVID-19. Прежде предприятия, задействованные в электронной индустрии, получали субсидии дважды в год. Данная мера поддержки реализована с той целью, чтобы за счет субсидий можно было частично покрыть расходы на производство электронных компонентов, а также радиоэлектронной аппаратуры. По мнению игроков рынка, этих мер и средств будет достаточно для решения внутренних задач. Но помимо этого необходимо стремиться сделать отрасль открытой для технологий и привлекательной для инвестиций. Video: ТПП

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter