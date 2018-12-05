142 рубля за вывоз мусора будут платить жители Нижнего Тагила

В Свердловской области с 1 января 2019 года начинают действовать новые тарифы на вывоз мусора. РЭК утвердила для Нижнего Тагила тариф в 845 рублей за кубометр. Оператором по обращению с ТКО в муниципалитете будет ООО «Рифей», отметим, что у данного оператора самые высокие тарифы. К сравнению, оператор Екатеринбурга – ЕМУП «Спецавтобаза» установил тариф в 697 рублей за кубометр.