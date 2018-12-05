142 рубля за вывоз мусора будут платить жители Нижнего Тагила
В Свердловской области утверждены тарифы на вывоз мусора. Тагильчанам придется платить 142 рубля в месяц.
В Свердловской области с 1 января 2019 года начинают действовать новые тарифы на вывоз мусора. РЭК утвердила для Нижнего Тагила тариф в 845 рублей за кубометр. Оператором по обращению с ТКО в муниципалитете будет ООО «Рифей», отметим, что у данного оператора самые высокие тарифы. К сравнению, оператор Екатеринбурга – ЕМУП «Спецавтобаза» установил тариф в 697 рублей за кубометр.
В Нижнем Тагиле тариф будет формироваться из расчета 0,169 кубометра в месяц для жителей квартир и для жителей частного сектора – 0,190 кубометра. Таким образом, жители МКД будут платить 142 рубля в месяц, жители частного сектора – 160 рублей, пишет «Тагильский рабочий».
В РЭК отметили, что установленные тарифные ставки являются максимальными, а значит, операторы могут их снижать в случае необходимости.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости