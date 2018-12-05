Госзакупки до 500 000 рублей: почему их предпочитают свердловские компании?

В федеральных законах №43 и №223, которые регулирует сферу госзакупок, нет запрета на дробление контрактов. Однако есть положения, которые определяют главные принципы работы всей системы – обеспечение конкуренции, равноправие и открытость.

В частности, действия, которые противоречат требованиям и принципам законодательных актов, могут привести к административной ответственности. Предусмотрены штрафы до 50 000 рублей, а также проценты от контракта. В редких случаях нарушителю могут назначить штраф от 300 000 рублей и дисквалифицировать в качестве ИП или должностного лица.

Есть ли особенность в закупках за 499 000 рублей? Можно ли говорить о признаках намеренного дробления заказов? Редакция TagilCity.ru ознакомилась с рядом контрактов на сумму от 480 000 до 499 000 рублей, размещенных организациями Свердловской области.

Когда большой заказ разбивают на несколько поставок – это называется разукрупнение заказа. Эта проволочка создана самой системой, потому что это не запрещено законом. По большому счёту, так можно делать абсолютно спокойно. И пришли к этому разукрупнению, повторюсь, из-за проволочек в самом законе,отметил специалист по закупкам Михаил Юсупов в беседе с TagilCity.ru.

На 5 декабря одним их первых примеров, в которых можно предположить дробление, являются закупки, размещённые городской больницей города Асбест. Так, обе закупки оформлены на одинаковую сумму – 498 527 рублей и размещены с разницей в 10 дней – 18 и 28 ноября соответственно. Одна из них уже была отдана на работу комиссии, другой эта процедура только предстояла. Согласно заданию, подрядчик должен выполнить проектные работы по капитальному ремонту в больничном городке.

Новоуральский детский сад выложил две закупки на сумму 490 207 рублей. Подрядчик, согласно заказу, должен произвести работы по монтажу десяти водонагревателей в моечных комнатах детского сада №37, расположенного на улице Ленина в Новоуральске. При этом в каждой закупке речь идёт о пяти группах. Неужели не найдётся подрядчик, способный взять целый заказ на установку 10 водонагревателей сразу?

Также две схожие закупки на услуги по оформлению новогодней ёлки на сумму 497 950 и 495 690 рублей из местного бюджета были размещены администрацией города Екатеринбурга. Приложенная документация идентична, однако при более детальном изучении можно увидеть, что одна из ёлок предназначена для посёлка Совхозный, а другая – для парка имени К.Е. Архипова в Екатеринбурге. Две ёлки – два контракта.

Уральский государственный архитектурно-художественный университет разместил три практически идентичные закупки на поиск подрядчика по оказанию преподавательских услуг в рамках дополнительного образования. Каждый из трёх заказов посвящён разным дисциплинам. Первый – рисунок, архитектура, дизайн, ДПИ и НП, второй – композиция, цветовая композиция, дизайн, ДПИ, градо. И третий лот – идентичен второму, но с разницей в форме занятий – очная и очно-заочная соответственно. Стоимость каждого контракта – 480 000 рублей.

Экономит время, ресурсы и нервы поставщика Заказчики знают о несомненных преимуществах закупки у единственного поставщика. Во-первых, это экономит время, так как им не нужно тратить значительные ресурсы на процедуры определения поставщика, знакомства с ним и заключения контракта. Во-вторых, это проще, чем выбор конкурентного способа закупки.

На них просто не надо проводить аукцион. Если приходит заказ на 500 тысяч, чтобы его оформить, нужно провести аукцион. Нужно найти трёх поставщиков, чтобы они изложили свои цены, из которых затем нужно выбрать лучшую. Нужно пройти эти процедуры, разместить извещения на сайте. Потом – разместить договор, который заключён, на сайте,отметил участник контрактной системы в разговоре с TagilCity.ru.

Интересно, что любовь к закупкам, не превышающим 500 000 рублей, прослеживается у аэропорта Кольцово. За короткий период этот заказчик разместил не менее пяти лотов, ограниченных суммой 496 000 – 499 000 рублей. Услуги по профессиональному обучению, услуги электросвязи, поставка фанкойлов и комплектующих и другие заказы. Только за ноябрь ПАО «Кольцово» стал заказчиком порядка 20 контрактов на сумму 499 000 рублей.

Несколько заказов на предельно допустимую без аукциона сумму разместили и представители ГК «Гора Белая» – 493 300 рублей на поставку изолированных труб и фасонных изделий и 484 300 рублей на поставку дизельного топлива.

У заказчиков мастерски получается укладываться в сумму 499 000 рублей, чтобы им было удобнее, а поставщикам - спокойнее,уверен специалист.

Третье преимущество – выбирая одного поставщика, заказчик зачастую уже имеет успешный опыт работы с ним, а, следовательно, риски при работе ниже.

Им приходится это делать. Я бы не стал за это наказывать. Но если надо наказывать за это, то следует вводить какую-то статью в законе, сейчас её нет. Я не вижу в этом мошенничества. Больше на это толкают обстоятельства. Разукрупнение – последствие несовершенства закона,пояснил эксперт в беседе с TagilCity.ru.

Не запрещено, но и не поощряется Наряду с плюсами, существуют и минусы таких закупок. Так, затрагиваются интересы самого заказчика: он не может значительно снизить цену, как это бывает при проведении электронного аукциона.

Также страдают и предприятия с аналогичными предложениями, которые могли бы конкурировать за право исполнения заказа.

Наверное, это не совсем честно по отношению к достойным подрядчикам. Не зря ведь в законе идёт речь об обеспечении конкуренции. Но с другой стороны, если у тебя есть уже проверенная фирма, почему бы не попросить взять заказ её?