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Госзакупки до 500 000 рублей: почему их предпочитают свердловские компании?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Госзакупки до 500 000 рублей: почему их предпочитают свердловские компании?

Сегодня, 17:09ЭкономикаФото: pxhere.com
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