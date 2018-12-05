Рейтинг предприятий АПК Свердловской области: 53 млрд выручки при нарушениях, штрафах

Редакция TagilCity.ru изучила деятельность предприятий АПК Свердловской области, составив рейтинг предприятий по выручке, прибыли и убыткам.

53 миллиарда выручки, 5,6 миллиарда прибыли и сотни нарушений и штрафов Общий объем выручки агропромышленного комплекса в 2017 году в Свердловской области составил почти 53 миллиарда рублей. Этот поток сгенерировали около 2500 агропромышленных компаний региона. При этом почти половина всей выручки Свердловской области приходится на первую десятку компаний. ТОП-10 компаний за год выручили с продаж 22,5 млрд рублей.

ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ, ОАО СВИНОКОМПЛЕКС УРАЛЬСКИЙ, АО ПТИЦЕФАБРИКА СВЕРДЛОВСКАЯ, ОАО КУРАТЬЕ, ООО ПТИЦЕФАБРИКА СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ, ООО КИЛАЧЕВСКИЙ, СПК ПТИЦЕФАБРИКА ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ, ОАО БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ, АО АПК КАМЕНСКОЕ, ПАО АГРОКОМПЛЕКС ГОРНОУРАЛЬСКИЙ, ООО

В ТОП-10 по убыткам в 2017 году вошли в том числе и те компании, которые показали высокий объем выручки (выделены жирным). Однако по итогам года предприятия по каким-то причинам не смогли выйти «в плюс».

ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ, ОАО ПТИЦЕФАБРИКА СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ, ОАО АГРОФИРМА СЕВЕРНАЯ, ООО БЕЛАН, ООО УДАРНИК, ООО ПТИЦЕФАБРИКА ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ, ОАО КФХ ШВЕЦОВА В.И., ООО СВЕРДЛОВСКИЙ, АО ППЗ ОРЦ ЕКАТЕРИНБУРГ, ООО УРАЛЛЕС, ООО

По показателю чистой прибыли лидеры рейтинга Свердловской области за 2017 год:

СВИНОКОМПЛЕКС УРАЛЬСКИЙ, АО ПТИЦЕФАБРИКА СВЕРДЛОВСКАЯ, ОАО НЕКРАСОВО-1, ООО КИЛАЧЕВСКИЙ, СПК КОМПЛЕКТТЕХМАРКЕТ, ООО СВИНОКОМПЛЕКС ПОЛЕВСКОЙ, ООО ППР СВЕРДЛОВСКИЙ, ООО УРАЛ, КОЛХОЗ НОВОПЫШМИНСКОЕ, ООО КАМЕНСКОЕ, ПАО

Лидеров по выручке мы изучили также на предмет наличия нарушений по результатам проверок различных инстанций. Так, проверяющие нашли в сумме за 2017 год 680 различных нарушений на предприятиях-лидерах АПК Свердловской области по выручке за минувший год. Часть нарушений не были исправлены с предписаний 2015-2016 годов, а по некоторым нарушениям были выписаны штрафы и заведены административные дела.

9 ноября 2018 года редакция TagilCity.ru направляла письменные запросы на имя руководства этих компаний. Мы хотели узнать у аграриев о том, как развивается АПК Свердловской области, чего не хватает этой сфере и какие существуют трудности у производителей. Также редакция просила эти компании рассказать, какие меры были приняты по устранению и предупреждению нарушений, выявленных в 2017 году надзорными органами. Ни на один запрос ответы на момент данной публикации не поступили.

КАМЕНСКОЕ, ПАО КИЛАЧЕВСКИЙ, СПК СВИНОКОМПЛЕКС УРАЛЬСКИЙ, АО БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ, АО АПК КУРАТЬЕ, ООО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ, ОАО ПТИЦЕФАБРИКА СВЕРДЛОВСКАЯ, ОАО АГРОКОМПЛЕКС ГОРНОУРАЛЬСКИЙ, ООО ПТИЦЕФАБРИКА ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ, ОАО ПТИЦЕФАБРИКА СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ, ООО

Кто они - лидеры агропромышленного комплекса? Основные направления деятельности свердловских аграриев - разведение свиней, молочного скота и сельскохозяйственной птицы, растениеводство. Среди распространенных направлений сельского хозяйства также производство молочных продуктов и яиц, заготовка ягод и плодов, заготовка и добыча леса.

1 место – птицефабрика «Рефтинская». В 2017-м году выручка от продажи составила более 5 миллионов руб. Показатель находится на уровне прошлых лет. При этом в 2016-м году прибыль была около 10 миллионов, в 2015-м свыше 69 миллионов рублей. Однако в 2017-м году чистая прибыль упала до -500 миллионов. От комментариев в компании отказались, в том числе не стали комментировать причины падения чистой прибыли. Предприятие принадлежит Мингосимуществу Свердловской области, генеральный директор - Александр Засыпкин.

В 2017 году на «Рефтинской» птицефабрике в ходе проверок были выявлены 55 нарушений. Наибольшее количество нарушений – 38 – выявлено Роспотребнадзором, 10 – Рострудом, 4 – Росприроднадзором, 3 – Россельхознадзором.

Роспотребнадзором, в частности, зафиксировано, что на мясоперерабатывающем комплексе качество питьевой воды, применяемой в производстве, не соответствовало нормам.

В магазинах птицефабрики «Рефтинская» нарушался температурный режим хранения колбасных изделий. Загрузка товара в одной из торговых точек производилась во дворе жилого дома. В кафе «Маяк» в поселке Рефтинский не проводился контроль качества поступаемой продукции. Некоторые из этих нарушений не были устранены по предписаниям 2015 года.

В ходе проверки Россельхознадзора на птицефабрике «Рефтинская» в поселке Рефтинский были выявлены нарушения ветеринарных правил содержания птиц. В частности, в санпропускниках работниками предприятия не осуществлялись смена спецодежды и принятие гигиенического душа. По итогам проверки назначено административное наказание в виде штрафа.

На мясоперерабатывающем комплексе в Талице не были выполнены несколько пунктов предписания от 2016 года, по итогам повторной проверки был назначен штраф.

Росприроднадзор по итогам проверки птицефабрики в поселке Рефтинский выявил нарушение нормативов выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении.

Также птицефабрика не выполнила предписание от 2016 года - устранить несанкционированную свалку твердых бытовых отходов, вследствие чего предприятию был выписан штраф в размере 10 тысяч рублей.

Роструд выявил нарушения в ходе расследования несчастного случая с работником производства. В частности, сотрудник был допущен к исполнению трудовых обязанностей без проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда.

Второе место в рейтинге занимает свинокомплекс «Уральский». Выручка составила почти 4,5 млрд рублей 2017-м году, показатели за 2015-2016 годы находятся примерно на таком же уровне. При этом чистая прибыль в течение трёх лет снижается: в 2015 году - это 1,7 млрд, в 2016 году уже 1,045 млрд, а в 2017 году компании не удалось преодолеть рубеж в миллиард - всего 920 миллионов рублей. Предприятие принадлежит Росимуществу, директор - Владимир Стогний.

Всего в 2017 году в ходе проверок было выявлено 128 нарушений. 113 - Роспотребнадзором, 10 - Ространснадзором, 3 – Росссельхознадзором, 2 – Рострудом.

На имущественном комплексе АО «Свинокомплекс «Уральский» в Богдановиче Роспотребнадзор выявил нарушения, связанные с утилизацией ТБО I класса опасности – ртутных ламп, термометров, бракованных ртутносодержащих источников питания. Данные твердые бытовые отходы не утилизировались в период с 2015 по 2017 годы. Не была разработана и согласована система контроля и наблюдения за атмосферным воздухом и водой в зоне влияния предприятия. Качество воды на скважинах предприятия не соответствовало санитарным нормам, также допускалось использование воды из системы централизованного водоснабжения в качестве питьевой.

Вовремя не проводилась дезинсекция от тараканов и грызунов. В соответствии с национальным календарем прививок не обеспечивалась вакцинация сотрудников от дифтерии, столбняка, кори, эпидемического паротита, краснухи и гепатита В, против гриппа, бешенства, клещевого энцефалита, сибирской язвы, столбняка, бруцеллеза. Также не был разработан комплекс санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения острых кишечных инфекций, иерсиниоза, сальмонеллеза, бешенства, сибирской язвы, бруцеллеза, листериоза, паразитарных болезней среди сотрудников комплекса, не разработана программа по профилактике ВИЧ-инфекции.

На свинокомплексе в Камышловском районе был зафиксирован сброс жидкого навоза в реку Большая Калиновка. Под контейнерами ТБО отсутствовало водонепроницаемое покрытие. Питьевая вода не исследовалась на содержание в ней пестицидов и ядохимикатов. По факту нарушений ответственные лица привлечены к административной ответственности.

Ространснадзор в 2017 году также выявил нарушения, в общей сложности по ним были выписаны 185 тысяч рублей штрафов.

Птицефабрика «Свердловская» занимает третью позицию рейтинга. Её выручка в 2017 году - почти 4,2 миллиарда рублей, при этом показатель - на уровне прошлых лет. А вот чистая прибыль в 2017 году снизилась и составила 310 миллионов, в предыдущие годы прибыль предприятия была на уровне 350-400 миллионов рублей. Предприятие принадлежит Мингосимуществу Свердловской области, генеральный директор - Александр Рогалев.

Всего в 2017 году - 38 нарушений. Россельхознадзор – 2, Ростехнадзор – 14, Росприроднадзор – 11, Роспотребнадзор – 8, Роструд – 3.

Россельхознадзор выявил на птицефабрике в Белоярском районе химическое загрязнение нитратным азотом выше предельно допустимых концентраций и наложил на предприятие штраф - 400 тысяч рублей. Постановление находится на стадии обжалования.

По итогам проверки Ростехнадзора были выявлены нарушения эксплуатации электрооборудования. Росприроднадзор выявил сброс предприятием в Карасье-Озерское болото загрязняющих веществ со сточными водами. Штраф юридическому лицу – 30 тысяч рублей, должностному – 3 тысячи рублей.

Предприятие накапливало отходы в виде ртутных ламп, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утратившие потребительские свойства, в местах, необорудованных газосигнализаторами. Штраф юридическому лицу – 100 тысяч рублей, должностному – 10 тысяч рублей.

Предприятие не проводило должным образом инвентаризацию образующихся на предприятии отходов производства и потребления – куриного помета, золы от сжигания биологических отходов содержания, убоя и переработки животных. Штраф юридическому лицу – 100 тысяч рублей, должностному – 10 тысяч рублей.

У предприятия отсутствовали разработанные паспорта на указанные отходы, образующиеся в результате его производственной деятельности. Штраф юридическому лицу – 100 тысяч рублей, должностному – 10 тысяч рублей.

При проверке платы за негативное воздействие на окружающею среду ОАО «Птицефабрика «Свердловская» за период с 1 кв. 2014 года по 4 кв. 2015 года, было установлено, что расчеты содержат ошибки. Штраф юридическому лицу – 50 тысяч рублей, должностному – 3 тысячи рублей.

В специализированном продовольственном магазине птицефабрики в Сухом Логу Роспотребнадзор выявил отсутствие срока изготовления на упаковке некоторых сортов колбасных изделий. Также в магазине в одном помещении хранились верхняя и рабочая одежда сотрудников, в одном отделе реализовывалась сырая и готовая продукция, отсутствовали обособленные помещения для хранения и подготовки пищевых продуктов.

4 место – ООО «Куратье». Выручка четвёртого предприятия из рейтинга уже почти в два раза ниже, чем у лидеров рейтинга - всего 2,2 млрд за 2017 год. Чистая прибыль - 33 миллиона в 2017 году. При этом в 2015 году чистая прибыль предприятия была в 10 раз больше - 384 миллиона рублей, уже в 2016 году этот показатель упал вдвое до 164 миллионов, а в 2017 стал чуть выше 33 миллионов рублей. Предприятие на 100% принадлежит директору Александру Власкину.

Всего за 2017 год - 43 нарушения. Россельхознадзор – 4, Росприроднадзор – 39.

Роспотребнадзор выявил на промплощадке в Верхнем Тагиле неисполнение выданных ранее предписаний по благоустройству и чистке территории предприятия, устройству дезбарьера, ремонту холодильных камер, и цеха по переработке продукции. Материалы административного дела были переданы в суд.

Было не исполнено также ранее выданное предписание Россельхознадзора об предоставлении предприятием документации о безопасности сои, используемой в производстве. Административное дело также передано в суд.

5 место – птицефабрика Среднеуральская. Выручка была около 1,5 млрд руб. При этом она выше, чем в 2016 году (1,2 млрд) и существенно выше, чем в 2015 году (5,5 млн). Чистая прибыль составила всего 3,5 млн руб., показатель почти в три раза меньше показателя за 2016 год. Головная компания - АО «Равис-птицефабрика Сосновская», генеральный директор Максим Максимов.

Всего 4 нарушения были выявлены Россельхознадзором. На птицефабрике в Среднеуральске было зафиксировано отсутствие устройства для сушки рук над умывальником на участке изготовления фаршей. В цехе убоя и переработки мяса птицы были участки протечек и следы плесени, плитка на стенах местами отсутствовала, в помещениях своевременно не проводились ремонтные работы по восстановлению покрытия стен, потолка и пола.

6 место – СПК Килачевский. Выручка 1,2 млрд рублей, ежегодно показатель растет на несколько сотен миллионов. Чистая прибыль 205,5 млн рублей, цифра находится на уровне 2015-2016 годов. Председатель этого сельскохозяйственного производственного кооператива Анатолий Никифоров.

Всего за 2017 год – 137 нарушений. Россельхознадзор – 3, Роспотребнадзор – 134.

Россельхознадзор при проверке выявил, что территория ферм не была огорожена, отсутствует дезбарьер при въезде на ферму, бытовые помещения не были оборудованы кабинками для душа, не оборудованы дезковрики при входе в животноводческое помещение, нарушены правила хранения продуктов убоя в холодильной камере, также были выявлены лекарственные препараты для ветеринарного применения неизвестного происхождения.

При проверке Роспотребнадзора на предприятиях СПК «Килачевский» было выявлено, что вода, используемая для технических нужд, и питьевая вода не исследовались на санитарные нормы, не велся контроль санитарного состояния доильного оборудования и молочной посуды, не у всех работников были санитарные книжки, нарушался ручной режим мытья торгового инвентаря, не проводилась производственная проверка качества почвы в местах временного складирования промышленных отходов.

Рабочие, занятые на работах, связанных с вредными и опасными условиями труда, не проходили в полном объеме обязательные периодические медицинские осмотры в лечебном учреждении, молоко и мясо не исследовалось на содержание потенциально опасных веществ, в цехах не было ремонта, на полу скапливалась вода, ванна для приготовления фарша не имела крышки, что создавало угрозу попадания посторонних предметов в продукцию, в производственных цехах отсутствовали стерилизаторы для мелкого инвентаря.

В торговых точках предприятия реализуемые продукты не соответствовали требованиям, установленным нормативной и технической документацией, сырая и готовая продукция продавалась с одного прилавка.

7 место – ОАО «Птицефабрика «Первоуральская». Выручка уже два года подряд переходит за показатель выше 1 миллиарда рублей. В то же время компания показывает ежегодные убытки с 2013 года, в 2017 году этот показатель был на уровне - 49 млн рублей. Предприятие принадлежит Мингосимуществу Свердловской области, генеральный директор - Александр Рогалев.

Всего за 2017 год – 11 нарушений. Росприроднадзор – 3, Россельхознадзор – 1, Роструд – 6, Росстандарт – 1.

Предприятия не выполнило предписание Росприроднадзора за 2016 год – в инвентаризации отходов не учитывались все отходы производства и потребления, не были установлены нормативы образования и лимит на размещение на все виды образующихся отходов, не были составлены паспорта на образующиеся в производственной деятельности предприятия куриный помет. По всем нарушениям составлен протокол об административном правонарушении.

Росстандарт оштрафовал предприятие на 50 тысяч рублей за применение средств измерений, не прошедших поверку в установленном законом порядке.

8 место – АО АПК Белореченский. Этот агропромышленный комбинат со средней выручкой в 970-980 млн рублей в год показал снижение прибыли в минувшем 2017 году до 42,6 млн с 114,3 млн в 2016 году. Генеральный директор комбината - Александр Кожевников.

Всего за 2017 год – 60 нарушений. Роспотребнадзор – 51, МЧС – 2, Росельхознадзор – 1, Роструд – 6.

При проверке Роспотребнадзора на предприятиях АО АПК «Белореченский» не выполнены выданные ранее предписания на устранение нарушений. А именно, не осуществлялись предрейсовые медицинские осмотры водителей, не обеспечивались соблюдение размера ориентировочной санитарно-защитной зоны, регламентируемого санитарными правилами, не проводились мероприятия по санитарной охране подземных вод, отсутствовали водонепроницаемые емкости для хранения отходов сельскохозяйственного производства навоза, нефтепродуктов, жидких бытовых отходов.

Не проводилось исследование концентрации пестицидов в подземных водах в местах их применения, не был разработан проект организации зон санитарной охраны эксплуатируемых подземных источников водоснабжения. Сотрудники производства не были обеспечены специальной одеждой и специальной обувью, не были размещены знаки о запрете курения у входа в помещение администрации. Производилось складирование навоза на незащищенный грунт на не оборудованной для хранения отходов площадке, осветительные приборы не были оборудованы защитной арматурой. Материалы административного дела по выявленным нарушениям переданы в суд.

МЧС выявило, что в здании центральной конторы отсутствовала система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. Наложен штраф в размере 70 тысяч рублей.

Роструд выявил, что были нарушены правила оформления трудовых договоров и ведения трудовых книжек.

9 место – ПАО «Каменское». За пять лет предприятию удалось удвоить выручку до 915 млн рублей, выросла в 2017 году и прибыль - до 88,8 млн рублей. Головная компания - АО «Группа Синара», генеральный директор этого ПАО - Александр Бахтерев.

Всего за 2017 год – 201 нарушение. Ростехнадзор – 25, Роспотребнадзор – 172, Роструд – 3, Россельхознадзор – 1.

Роспотребнадзор выявил, что на предприятиях ПАО «Каменское» были допущены изготовление и реализация пищевых продуктов, не соответствующих требованиям нормативных документов по микробиологическим показателям безопасности, дезинфекция проводилась не регулярно, на некоторых продуктах отсутствовало ветеринарное клеймо, персонал своевременно не проходил медицинскую комиссую, пол на одном из предприятий имел выбоины, в моечной столовой посуды была нарушена герметичность канализационных труб, и стоки изливались непосредственно на пол, нарушалось товарное соседство при хранении готовой и сырой продукции, было недостаточное количество холодильников для хранения продукции, отсутствовал знак о запрете курения, моечные ванны для мытья оборотной тары изнутри были с шершавой поверхностью со следами ржавчины и отложениями солей. Вода, использованная при производстве молочной продукции, не соответствовала требованиям нормативной документации. Сотрудниками не соблюдались правила личной гигиены, в помещении участка выдачи готовой продукции на полу были грязь и вода, в цехе обвалки мяса не был оборудован душ, ванна для обработки мяса требовала замены.

Также выявлено, что предприятие не разработало проект окончательной санитарно-защитной зоны с расчетами загрязнения атмосферного воздуха. Материалы административного дела были переданы в суд. Штраф юридическому лицу – 10 тысяч рублей, должностному – 500 рублей.

Ростехнадзор выявил, что в здании газовой котельной молочно-торговой фермы не было обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания при отсутствии в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания. В связи с этим работа котельной была приостановлена на 60 суток.

10 место – ООО «Агрокомплекс «Горноуральский». Выручка составила более 888 млн рублей, оставаясь на уровне прошлых нескольких лет. Прибыль компании после пика 2015 года снизилась и составила 53,6 млн рублей в 2017 году. Директор предприятия Андрей Баркин.

Всего 20 нарушений. Россельхознадзор – 1, Роспотребнадзор – 12, Роструд – 7.