Сын уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского рассказал про семейные виноградники

По его словам, у семьи есть имение Prieure de Saint Jean de Bebian, расположенное на юге Франции. Там семья занимается разведением виноградников. Виноделием Александр заинтересовался в 2008 году, тогда же подключился и отец. По словам Пумпянского младшего, его отец научился разбираться в вине, а потом сработала предпринимательская жилка и он решил развивать бизнес.

Было начало 2008 года. Кризис уже витал в воздухе. По сравнению с масштабом бизнеса, который мы ведем в России, речь о диверсификации во Франции не идет. Но нам было интересно открыть новые возможности. Вино — особый бизнес, тут нельзя мыслить только инвестициями, здесь важно такое понятие, как удовольствие,говорит Александр.

В 2015 были построены новые винные погреба. В 2016 семья омолодила виноградные плантации. Тогда же стали выпускать вина со знаком bio. Теперь планируется увеличение площади виноградных плантаций до 27 гектаров. На урожайность, по словам сына миллиардера, влияют погодные условия. Последние несколько лет они не очень благоприятные.