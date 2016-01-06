Медведев: операторы, развивающие внутренний туризм, получат субсидии

Туроператоры, развивающие внутренние маршруты и новые для России виды туризма, получат государственную поддержку, сообщил на совещании по внутреннему туризму в Сочи председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Третьим направлением развития внутреннего туризма в России, по словам Медведева, является создание конкурентной среды. Сейчас многие туристические агентства и туристические операторы работают в очень напряженных условиях.

Есть предложение предоставить тем из них, кто намерен сосредоточится на национальных маршрутах, субсидии. Это потребует разработки нормативных документов. Я дам соответствующие поручения по итогам сегодняшнего совещания подчеркнул Медведев.

Он добавил, что особой поддержки заслуживают те туроператоры, которые берутся за разработку новых маршрутов и видов отдыха.

Я имею в виду такие необычные для России направления как этнографический туризм, арктический, военно-исторический, индустриальный. Пилотные проекты по многим этим направлениям показали свою востребованность уточнил Медведев.