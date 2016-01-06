Медведев: операторы, развивающие внутренний туризм, получат субсидии
Особой поддержки заслуживают те туроператоры, которые берутся за разработку новых маршрутов и видов отдыха, заявил на совещании по внутреннему туризму в Сочи председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Туроператоры, развивающие внутренние маршруты и новые для России виды туризма, получат государственную поддержку, сообщил на совещании по внутреннему туризму в Сочи председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Третьим направлением развития внутреннего туризма в России, по словам Медведева, является создание конкурентной среды. Сейчас многие туристические агентства и туристические операторы работают в очень напряженных условиях.
Есть предложение предоставить тем из них, кто намерен сосредоточится на национальных маршрутах, субсидии. Это потребует разработки нормативных документов. Я дам соответствующие поручения по итогам сегодняшнего совещания подчеркнул Медведев.
Он добавил, что особой поддержки заслуживают те туроператоры, которые берутся за разработку новых маршрутов и видов отдыха.
Я имею в виду такие необычные для России направления как этнографический туризм, арктический, военно-исторический, индустриальный. Пилотные проекты по многим этим направлениям показали свою востребованность уточнил Медведев.
В совещании принимают участие курирующая туризм вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский (туризм относится к сфере его ответственности) и глава подведомственному ему Ростуризма Олег Сафонов, министр транспорта Максим Соколов, а также федеральный министр по Северному Кавказу Лев Кузнецов, президентский представитель в Южном округе Владимир Устинов, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, руководители профильных региональных министерств и представители туристской индустрии.