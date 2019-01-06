Присвоил 11 млн рублей: тагильский бизнесмен признан виновным в мошенничестве

Согласно материалам уголовного дела, с апреля по декабрь 2013 года предприниматель из Нижнего Тагила заключил договор с челябинской металлургической компанией о поставке щебня. Сумма сделки составила 11 млн рублей. После доставки щебня бизнесмен присвоил предназначенные для выплаты средства себе, в последствии заплатив поставщику незначительную часть денег. Для сокрытия преступления в ноябре 2013 года он перерегистрировал фирму на подставное лицо. После того, как делом заинтересовались правоохранительные органы, с подсудимого взяли подписку о невыезде, но это не помешало ему скрыться.