Присвоил 11 млн рублей: тагильский бизнесмен признан виновным в мошенничестве
На скамье подсудимых Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила оказался местный 42-летний предприниматель. Следствию удалось доказать, что обвиняемый присвоил себе 11 млн рублей, предназначенных для выплат по договору поставки.
Согласно материалам уголовного дела, с апреля по декабрь 2013 года предприниматель из Нижнего Тагила заключил договор с челябинской металлургической компанией о поставке щебня. Сумма сделки составила 11 млн рублей. После доставки щебня бизнесмен присвоил предназначенные для выплаты средства себе, в последствии заплатив поставщику незначительную часть денег. Для сокрытия преступления в ноябре 2013 года он перерегистрировал фирму на подставное лицо. После того, как делом заинтересовались правоохранительные органы, с подсудимого взяли подписку о невыезде, но это не помешало ему скрыться.
Объявленный в федеральный розыск, он был задержан сотрудниками полиции в конце октября 2018 года в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа, где долгое время проживал на съемных квартирах. После чего сыщики отправили его на «курорт» под названием СИЗО № 3 Нижнего Тагила,прокомментировал ситуацию глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
В январе 2019 года суд вынес обвинительное заключение по данному делу. Согласно приговору, 42-летний бизнесмен должен в полном объёме возместить причинённый материальный вред, а также заплатить штраф в размере 200 тыс. рублей, сообщили в ведомстве.
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