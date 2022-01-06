Кирпичный завод в Краснотурьинске оштрафован на 120 тысяч за отсутствие нормативов

Плановую выездную проверку на предприятие в 2021 году осуществляли специалисты Росприроднадзора. Инспектора установили, что на заводе нарушаются законы об охране окружающей среды и отходах производства. Необходимые документы нормативов были оформлены неправильно.
Представители завода пытались оспорить наложенный штраф в Железнодорожном суде Екатеринбурга, однако безуспешно, сообщает пресс-служба Росприроднадзора Свердловской области.
Напомним, по решению суда «Уральский металлургический завод» должен устранить опасную свалку отходов IV и V классов под Нижним Тагилом.