Уральское строительство не пострадает из-за ситуации в Казахстане

Уральское строительство не пострадает из-за ситуации в Казахстане
Уральское строительство не пострадает из-за ситуации в Казахстане
Сегодня, 14:28ЭкономикаФото: 1mi
Заместитель генерального директора по связям с общественностью СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков в беседе с TagilCity.ru заявил, что мигранты из Казахстана практически не участвуют в строительстве в Свердловской области. Поэтому темпы появления новых объектов из-за ситуации в Казахстане не изменятся.

Традиционными партнёрами наших строителей являются коллеги из Узбекистана и Таджикистана. Казахов практически нет в рядах рабочих. Поэтому ситуация в Казахстане никак не повлияет на строительство объектов в нашей области, рассказал Денис Снетков в беседе с TagilCity.ru.

В первой половине в Свердловской области был зафиксирован рост числа полученного гражданства уроженцами других стран, в большинстве случаев это были именно граждане Казахстана, заявила в июне начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Ольга Петрова.

В январе 2022 года в Казахстане начались многочисленные столкновения населения и силовиков из-за недовольства жителей страны действующим режимом. Поводом стало резкое подорожание топлива и стоимости коммунальных услуг. Президент Казахстана распустил правительство, сейчас в республику стягиваются военные из разных стран мира.

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