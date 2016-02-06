В прошлом году в Свердловской области почти тысяча детей-сирот отсудили себе квартиры

Из 1200 исковых заявлений, направленных прокуратурами в суды, 950 дел закончились победой. 950 детей получили долгожданные квартиры. Жильё было предоставлено на основании договоров социального и специализированного найма.

Не стоит понимать термин дети-сироты чересчур буквально, многие из них так давно пытаются добиться справедливости, что уже стали взрослыми. Например, в Красноуральске 27-летний мужчина десять лет самостоятельно добивался признания его жилья ветхим. Лишь в прошлом году с помощью прокуратуры ему это удалось.

Но даже с новым жильём могут быть проблемы, требующие обращения в полицию. Так, в прошлом году в Нижнем Тагиле Следственный комитет проверял некачественное жильё для детей-сирот. Новосёлы жаловались на трещины в стенах, отклеивающиеся обои, скверно постеленный линолеум.