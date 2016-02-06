В прошлом году в Свердловской области почти тысяча детей-сирот отсудили себе квартиры
Прокуратура Свердловской области отчиталась о проделанной за пошлый год работе. В отчёте говорилось о том, какую помощь в защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, смогли оказать прокуратуры муниципалитетов Свердловской области. Согласно представленным данным, почти тысяча детей-сирот смогли получить собственное жильё.
Из 1200 исковых заявлений, направленных прокуратурами в суды, 950 дел закончились победой. 950 детей получили долгожданные квартиры. Жильё было предоставлено на основании договоров социального и специализированного найма.
Не стоит понимать термин дети-сироты чересчур буквально, многие из них так давно пытаются добиться справедливости, что уже стали взрослыми. Например, в Красноуральске 27-летний мужчина десять лет самостоятельно добивался признания его жилья ветхим. Лишь в прошлом году с помощью прокуратуры ему это удалось.
Но даже с новым жильём могут быть проблемы, требующие обращения в полицию. Так, в прошлом году в Нижнем Тагиле Следственный комитет проверял некачественное жильё для детей-сирот. Новосёлы жаловались на трещины в стенах, отклеивающиеся обои, скверно постеленный линолеум.
Тем не менее, при приобретении жилья мало кто обходится без косметического ремонта, замены дверей и окон. Среди прочих забот появляется задача найти фирму, которая устанавливает пластиковые окна в Екатеринбурге недорого. К счастью, такая компания есть - «Ирбис».