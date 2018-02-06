Число домов со спецсчетами для капремонта выросло в Свердловской области на 36%

Изменения произошли после того, как официально в силу вступили решения, принятые на общих собраниях собственников жилья. Известно, что многие горожане уже смогли воспользоваться собранными средствами. К примеру, в одном из домов в Екатеринбурге впервые за 30 лет были проведены работы по замене стояков и в подвале. На эти нужды ушло 5 миллионов рублей, которые накопились в доме за два года.

По мнению представителей управляющих компаний, дома, перешедшие на спецсчета, обычно не имеют глобальных проблем, поэтому ими легче управлять. Более того, управляющая организация постоянно взаимодействует с председателями советов многоквартирников.

По мнению специалистов, вариант со спецсчётом подходит для домов, которые могут накопить большую сумму за короткий срок. Кроме того, речь идёт о новостройках, которые не желают спонсировать капитальный ремонт старого жилого фонда.

Отметим, что для открытия отдельного счета нужно провести собрание жильцов дома, утвердить, в каком банке будет открыт счёт, а также выбрать, кто будет начислять плату и рассылать квитанции. С инициативой должно согласиться не менее 68 процентов жильцов, передает издание «Областная газета».