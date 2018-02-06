Льготы по налогу на имущество предоставят новым уральским гостиницам
6 февраля, 19:10Экономика
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Соответствующий законопроект o налоговых льготах для гостиниц, построенных с начала 2016 года, Губернатор Свердловской области уже внес в региональное Заксобрание. Проект должен помочь в развитии гостиничного бизнеса и привлечь представителей мировых гостиничных сетей в Екатеринбург, что особенно важно в преддверии Чемпионата мира-2018.
По этому проекту на пять лет будет установлена льготная ставка по налогу на имущество — 0,5%. Предполагается, что льгота распространится на построенные и реконструированные объекты, в которые вложено более миллиарда рублей, пишет «ЕТВ».
По словам министра экономики и территориального развития Свердловской области Александра Ковальчика, за льготный период на Урале будет построено 3-5 мегагостиниц, которых на данный момент не хватает при проведении крупных мероприятий, например, возможного ЭКСПО-2025.
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