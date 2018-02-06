Совладелец ЕВРАЗа Роман Абрамович пытался получить вид на жительство в Швейцарии

Соучредитель ЕВРАЗ НТМК Роман Абрамович, по данным швейцарских СМИ, подавал заявление на получение вида на жительство в Швейцарии еще в 2016 году.

Согласно заявке, миллиардер собирался жить на территории общины Бане, где расположен горнолыжный курорт. После рассмотрения прошения в нескольких инстанциях Абрамовичу было отказано в предоставлении вида на жительство.

Летом прошлого года Роман Абрамович отозвал свою заявку. Однако причины такого решения неизвестны – миллиардер обратился в суд Цюриха, где потребовал запретить газетам разглашать подробности ситуации. Но уже в ноябре 2017 года он решил снова вернуться к этому вопросу и подал личное обращение главе Федеральной полиции в Швейцарии.

Бизнесмен заявил, что собирается снова ходатайствовать о получении вида на жительство. Швейцарская полиция дала ответ в конце 2017 года. Подробности ответа не разглашаются, однако известно, что бизнесмену предложили снова подавать прошение, так как вновь возобновить отозванную заявку не получится. По информации швейцарских СМИ, новое заявление миллиардер пока не оформлял.