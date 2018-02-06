Строительная компания «Трест №88» из Нижнего Тагила может быть признана банкротом

Очередной иск о признании ЗАО «Трест №88» несостоятельной поступил в арбитражный суд Свердловской области. На этот раз строительная компания из Нижнего Тагила является должником ООО «Техно-Люкс» из Екатеринбурга. Сумма иска ООО к ЗАО «Трест №88» составляет более 1 млн рублей и этот иск не первый среди рассматриваемых в арбитраже. За 2017 год было еще три иска о признании несостоятельности «Треста №88».

Всего с 2014 года организация выступала в роли ответчика в арбитражном суде Свердловской области 144 раза, общая сумма исков более 105 млн рублей.

По данным системы «СПАРК», на сегодняшний день у ЗАО «Трест №88» 48 открытых исполнительных производств на сумму более 60 млн рублей. Среди них исполнительные производства о выплатах ЗАО в пользу организаций-контрагентов, а также задолженностях юридического лица по уплате налогов.

Генеральным директором строительной компании является Василий Шахтарин. По данным системы профессионального анализа рынка и компаний, он занимает руководящие должности и является совладельцем еще в ряде фирм, связанных между собой. Среди них ООО СК «Тагил» и ООО «Петрострой».