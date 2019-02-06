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Ученые: увеличение КИН принесет бюджету России дополнительные $100 млрд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Working sand sunset tractor night morning 793868 pxhere.com

Ученые: увеличение КИН принесет бюджету России дополнительные $100 млрд

Вчера, 23:37ЭкономикаФото: pxhere.com
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