Ученые: увеличение КИН принесет бюджету России дополнительные $100 млрд

По словам Новака, добыча нефти в России к 2035 году снизится с 570 до 310 миллионов тонн, информирует forpost-sz.ru.

Риск падения объемов нефтедобычи в России достаточно велик, утверждает глава «Росгеологии» Роман Панов. Чтобы этого избежать, необходимо наладить работу по поиску новых нефтегазоносных территорий. Эксперты отмечают, что рост ресурсной базы в стране после развала СССР происходил в связи с переоценкой уже обнаруженных запасов в большую сторону. Поэтому необходимо повышать объемы поисково-разведочных работ и коэффициент извлечения нефти (КИН).

По мнению ректора Санкт-Петербургского Горного университета Владимира Литвиненко, на сегодняшний день в России этот показатель недопустимо мал - 0,3. Если же поднять КИН хотя бы на 1%, то дополнительные ежегодные доходы составят 23-25 миллиардов долларов, подчеркивает он. Литвиненко рассказал о том, что существуют технологии, которые позволят добиться таких результатов. Однако в данной области должно присутствовать государственное регулирование, ведь исполнителям это не нужно. Если же государство обяжет прописывать в паспорте месторождения существующий КИН, а также процент, на который его нужно повысить, то компании будут вынуждены выполнять такое требование государства и общества, добавляет он. При этом Литвиненко напомнил, что недра на территории России принадлежат гражданам страны.

Сейчас при разработке месторождений в воду добавляются специальные поверхностно-активные вещества, которые поддерживают необходимое давление для притока в пласт нефти. Однако этот способ уже утрачивает свою эффективность. Литвиненко рассказал, что в университете разработан состав, предотвращающий набухание и снижающий межфазное натяжение на границе нефти и воды, при том, что концентрация этого вещества в воде минимальна.