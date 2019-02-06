Ученые: увеличение КИН принесет бюджету России дополнительные $100 млрд
Глава Минэнерго России Александр Новак в 2018 году сделал заявление о том, что добыча нефти в стране без стимулирующих мер может сократиться после пика в 2021 году. При этом в Минфине на основании данных, предоставленных Роснедрами, говорят, что в данной сфере ситуация стабильна и в допфинансировании не нуждается.
По словам Новака, добыча нефти в России к 2035 году снизится с 570 до 310 миллионов тонн, информирует forpost-sz.ru.
Риск падения объемов нефтедобычи в России достаточно велик, утверждает глава «Росгеологии» Роман Панов. Чтобы этого избежать, необходимо наладить работу по поиску новых нефтегазоносных территорий. Эксперты отмечают, что рост ресурсной базы в стране после развала СССР происходил в связи с переоценкой уже обнаруженных запасов в большую сторону. Поэтому необходимо повышать объемы поисково-разведочных работ и коэффициент извлечения нефти (КИН).
По мнению ректора Санкт-Петербургского Горного университета Владимира Литвиненко, на сегодняшний день в России этот показатель недопустимо мал - 0,3. Если же поднять КИН хотя бы на 1%, то дополнительные ежегодные доходы составят 23-25 миллиардов долларов, подчеркивает он. Литвиненко рассказал о том, что существуют технологии, которые позволят добиться таких результатов. Однако в данной области должно присутствовать государственное регулирование, ведь исполнителям это не нужно. Если же государство обяжет прописывать в паспорте месторождения существующий КИН, а также процент, на который его нужно повысить, то компании будут вынуждены выполнять такое требование государства и общества, добавляет он. При этом Литвиненко напомнил, что недра на территории России принадлежат гражданам страны.
Сейчас при разработке месторождений в воду добавляются специальные поверхностно-активные вещества, которые поддерживают необходимое давление для притока в пласт нефти. Однако этот способ уже утрачивает свою эффективность. Литвиненко рассказал, что в университете разработан состав, предотвращающий набухание и снижающий межфазное натяжение на границе нефти и воды, при том, что концентрация этого вещества в воде минимальна.
Ученые уже подсчитали, что в случае применения данной технологии КИН повысится на 4,2%. По словам ассистентки кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений Александры Кузнецовой, свойство изменения параметров пластов открывает возможность значительного пополнения для госбюджета, а также ощутимого прироста материально-сырьевой базы.
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