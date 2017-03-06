50 миллиардов рублей может быть выделено для малого и среднего бизнеса в России

В первую очередь, руководитель ТПП отметил, что в этом отношении нельзя принять единовременные законодательные поправки. Однако планомерное их введение с возможностью прогнозирования просто необходимо. В частности было предложено ограничить фискальную нагрузку, чтобы облегчить «бремя» бизнеса в виде неналоговых платежей. Кроме того, есть вероятность, что региональные власти смогут оставлять у себя часть дополнительной прибыли: сейчас она пересылается в федеральный центр.

Сергей Катырин рассказал о том, что премьер Дмитрий Медведев предложил расширить программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса на 50 миллиардов рублей. В настоящее время в ТПП обсуждаются наиболее комфортные для предпринимателей варианты по размерам минимальных кредитов. Их доступность повлияет на всю экономическую ситуацию в стране.

Другой важный вопрос, затронутый в беседе, – «утечка мозгов» за границу. Сергей Катырин посетовал, что для России это большая потеря и болезненный вопрос. Однако глава ТПП уверен, что «дорогу осилит идущий», ведь в нашей стране создаются и совершенствуются условия для пребывания и удержания человеческого капитала.