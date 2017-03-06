Четверть молочных продуктов в России не отвечает стандартам качества
6 марта 2017, 17:40Экономика
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В последнее время в России снизилось качество молочных продуктов, об этом сообщает газета «Известия».
По данным специалистов, в стране четверть молочной продукции не отвечает необходимым стандартам качества. При этом ее употребление снизилось за последние 3 года на 15%, по данным Россельхознадзора.
В Счетной палате РФ заявляют о том, что в последнее время частники стали чаще отказываться от содержания скота, поэтому производство молока упало. Пользуясь ситуацией, производители молочной продукции для увеличения количества молока стали добавлять в него пальмовое масло: такая продукция дешевле, чем натуральная, и пользуется у россиян спросом.
Эксперты считают, что данная добавка приводит к ожирению и плохо влияет на человеческий организм.
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