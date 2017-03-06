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Екатеринбуржский «холодильник» известных торговых сетей банкротится перед приватизацией
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржский «холодильник» известных торговых сетей банкротится перед приватизацией

6 марта 2017, 08:30Экономика
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