Минпромторг на треть увеличил список облагаемых повышенным налогом автомобилей
6 марта 2017, 15:20Экономика
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Список автомобилей, облагаемых повышенным налогом, расширится, как сообщает газета «Известия».
Минпромторг утвердил полный список авто высшей ценовой категории. По сравнению с прошлым годом количество дорогих автомобилей, подлежащих повышенному налогу, возрастет почти в 2 раза.
Повышенным транспортным налогом будут облагаться машины стоимостью выше 3 миллионов рублей. В настоящее время в списке появилась 201 новая модель авто.
Кроме тех автомобилей, которые уже были в списке ранее, появились другие модели автопроизводителей: Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz и Rolls-Royce. Всего в перечне 2017 года 909 позиций.
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