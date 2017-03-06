Минпромторг на треть увеличил список облагаемых повышенным налогом автомобилей

Минпромторг утвердил полный список авто высшей ценовой категории. По сравнению с прошлым годом количество дорогих автомобилей, подлежащих повышенному налогу, возрастет почти в 2 раза.

Повышенным транспортным налогом будут облагаться машины стоимостью выше 3 миллионов рублей. В настоящее время в списке появилась 201 новая модель авто.

Кроме тех автомобилей, которые уже были в списке ранее, появились другие модели автопроизводителей: Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz и Rolls-Royce. Всего в перечне 2017 года 909 позиций.