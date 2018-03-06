Константин Захаров удовлетворён организацией форума в Нижнем Тагиле (ФОТО)
6 марта, 14:40Экономика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Всероссийский форум рабочей молодежи посетил Константин Захаров.
Сюжеты: Нижний Тагил
Директор по персоналу Уралвагонзавода Константин Захаров в целом остался доволен организацией форума, заметив, что в дальнейшем с каждым годом организационная деятельность будет получать более высокие оценки.
Я не заметил больших недочетов и просчетов. Считаю, что форум вошел в колею и работает достаточно успешно прокомментировал Константин Захаров.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей