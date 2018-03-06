Предприятие в Кушве задолжало 146 сотрудникам 3 млн 600 тыс. рублей

Против директора одной из коммерческих организаций Кушвы было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

Следствие установило, что с апреля по июнь 2017 года 146 сотрудников не получали денежных средств. Общая сумма задолженности составила 3 млн 600 тыс. рублей, сообщает СУ СК России по Свердловской области.

После возбуждения дела руководитель сумел найти денежные средства для того, чтобы погасить задолженность перед сотрудниками, и признал себя виновным. По итогам разбирательства суд назначил директору штраф в размере 20 тыс. рублей.