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Предприятие в Кушве задолжало 146 сотрудникам 3 млн 600 тыс. рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Предприятие в Кушве задолжало 146 сотрудникам 3 млн 600 тыс. рублей

7 марта, 00:50Экономика
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