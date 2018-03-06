Путин: политики, профсоюзы и СМИ должны помогать рабочим в общении с руководством

Выступая на форуме, глава государства ответил на вопрос о том, с помощью каких общественных инструментов можно повысить эффективность диалога между начальством и подчиненными.

Я педагог по ораторскому искусству в российском профсоюзе промышленности, который насчитывает 1,5 миллиона человек. У меня вопрос следующий: какими инструментами можно повысить эффективность диалога между работником, руководством и властью? Может через лидеров профсоюза, юристов? Какие еще инструменты мы упускаем из виду? спросила Анастасия Морозова из Екатеринбурга.

В ответ президент заявил, что диалог необходимо выстраивать при помощи профессионалов и подкованных людей.

В текущей деятельности профсоюз должен этим заниматься превыше всего, это их миссия – защищать интересы рабочих в широком смысле этого слова. Не просто требовать повышения заработной платы. Главное, чтобы в профсоюзе были грамотные подкованные люди, понимающие возможности предприятия. И, исходя из реалий, ставили вопрос о повышении зарплаты, решении социальных вопросов, улучшении условий. Когда это начнут делать на профессиональной основе, вот тогда результат получится достойный отметил Путин.

Также глава государства подчеркнул, что диалогу в обществе должны способствовать политические партии и СМИ.