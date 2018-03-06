Владимир Путин: «Преобразование России начинается с подготовки кадров»

В ходе форума президент обратил внимание на то, что в условиях обновляющейся экономики, а также с внедрением новых технологий России нужны новые кадры. В том числе инженеры и рабочие профессии с подготовкой в высших учебных заведениях.

Нам нужны те, кто понимает, что такое современное производство, как оно устроено, нужны те, кто понимает, что такое программирование и робототехника. Это сложный вид деятельности, но если им не овладеть, нам не решить серьезных вопросов, которые стоят перед нашей страной отметил Путин.

Президент также обратил внимание на то, что разработанные виды вооружений – это результат деятельности ученых, конструкторов и инженеров, талантливых рабочих. По словам Путина, они из года в год эффективно выполняют свою работу, принося стране выдающиеся результаты.

Во все периоды бурного развития нашей страны все революционные преобразования начинались с подготовки кадров. Так было и в петровские времена, когда по инициативе Петра великого начинали создаваться специальные школы: навигации, артиллерийского дела, медицины. В конце 19 века все повторилось – бурное развитие, индустриализация страны. В 30-е годы опять вернулись к этому, и сейчас мы на той же стадии развития. Нам нужны люди с новыми знаниями, новыми подходами, кто хочет ответить на этот вызов и готов к этому стремиться, a значит мы обязательно получим результат пояснил Владимир Владимирович.