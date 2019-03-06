Бюджет Нижнего Тагила может быть увеличен на 1,386 млрд рублей

Более полумиллиарда рублей будут потрачены на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги», около 400 млн рублей направят на строительство школы №100 на Муринских прудах, 21 млн рублей пойдёт на реализацию программы по формированию комфортной городской среды. Кроме того, часть средств будет передана на строительство детского сада на ГГМ, который прошел госэкспертизу. Оставшиеся деньги будут направлены на погашение кредиторской задолженности, сообщает ИА «Все новости».