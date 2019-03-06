Бюджет Нижнего Тагила может быть увеличен на 1,386 млрд рублей
Сегодня, 11:37ЭкономикаФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Первая корректировка бюджета Нижнего Тагила была внесена в городскую думу - его планируют увеличить на 1,386 млрд рублей за счет поступления межбюджетных трансфертов и из областной казны.
Сюжеты: Нижний Тагил
Предполагается, что после изменения объем доходной части бюджета Нижнем Тагила составит 12 млрд 961 млн рублей. Расходы прогнозируются на 13 млрд 395 млн рублей, при этом дефицит казны достигнет 434 млн рублей.
Более полумиллиарда рублей будут потрачены на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги», около 400 млн рублей направят на строительство школы №100 на Муринских прудах, 21 млн рублей пойдёт на реализацию программы по формированию комфортной городской среды. Кроме того, часть средств будет передана на строительство детского сада на ГГМ, который прошел госэкспертизу. Оставшиеся деньги будут направлены на погашение кредиторской задолженности, сообщает ИА «Все новости».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей