Памятник культурного наследия продается в Екатеринбурге за 120 млн рублей

Начальная стоимость объекта – 120 млн рублей. Строение расположено по адресу ул. Карла Либкнехта, 45. Общая площадь – 485 кв. м. Объект продажи состоит из двух зданий – дома Зотова и особняка фабриканта Круковского.

Продавцом получено разрешение на увеличение площади зданий до 650 кв. м. Также в объект продажи включено 12 кв. м. земли, на которых располагается оборудованная парковка на 20 машин, пишет «Областная газета».