Сибирский полпред отказал Цуканову в присоединении Омска к Уралу
Сегодня, 11:55ЭкономикаФото: omskportal.ru
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Сибирский полпред Сергей Меняйло заявил о том, что Омская область останется частью экономического макрорегиона «Южная Сибирь».
Уральский полпред Николай Цуканов предложил включить Пермь и Омск в макрорегион «Урал». По словам самого полномочного представителя, данная инициатива была внесена в Министерство экономического развития России.
Сибирский полпред Сергей Меняйло, ссылаясь на стратегию пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, выразил уверенность, что Омская область останется частью экономического макрорегиона «Южная Сибирь» вместе с Республикой Алтай, Алтайским краем, Новосибирской, Томской и Кемеровской областями.
По словам Меняйло, федеральные и региональные власти будут руководствоваться планом реализации стратегии, утвержденной в феврале 2019 года, информирует Город55.
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