Сибирский полпред отказал Цуканову в присоединении Омска к Уралу

Уральский полпред Николай Цуканов предложил включить Пермь и Омск в макрорегион «Урал». По словам самого полномочного представителя, данная инициатива была внесена в Министерство экономического развития России.

Сибирский полпред Сергей Меняйло, ссылаясь на стратегию пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, выразил уверенность, что Омская область останется частью экономического макрорегиона «Южная Сибирь» вместе с Республикой Алтай, Алтайским краем, Новосибирской, Томской и Кемеровской областями.