Свердловская область планирует войти в тройку лидеров по развитию конкуренции

По словам министра инвестиций и развития Среднего Урала Виктории Казаковой, основной целью государственной политики по развитию конкуренции является повышение экономической эффективности и удовлетворенности потребителей через улучшение качества товаров и снижения цен, а также стабильный рост и развитие экономики.

Об улучшении конкурентной среды в Свердловской области свидетельствует увеличение числа организаций с частной формой собственности. В 2019 году их доля достигла 94,3%.

В 2018 году отмечается увеличение объемов государственной поддержки негосударственных организаций на конкурсной основе. Так субъектам малого и среднего бизнеса были предоставлены 4 623 консультационных услуги, 283 поручительства по кредитам на общую сумму более двух млрд рублей и 361 микрозайм на 543 млн рублей.

По данным статистики, 93% предпринимателей дают умеренную и высокую оценку конкуренции на рынке товаров.