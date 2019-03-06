Свердловская область планирует войти в тройку лидеров по развитию конкуренции
Вице-губернатор Алексей Орлов отметил, что в 2018 году регион переместился с 56 на 32 место по развитию конкуренции. Первый замглавы области заявил о намерении войти в тройку лидеров в 2019 году.
По словам министра инвестиций и развития Среднего Урала Виктории Казаковой, основной целью государственной политики по развитию конкуренции является повышение экономической эффективности и удовлетворенности потребителей через улучшение качества товаров и снижения цен, а также стабильный рост и развитие экономики.
Об улучшении конкурентной среды в Свердловской области свидетельствует увеличение числа организаций с частной формой собственности. В 2019 году их доля достигла 94,3%.
В 2018 году отмечается увеличение объемов государственной поддержки негосударственных организаций на конкурсной основе. Так субъектам малого и среднего бизнеса были предоставлены 4 623 консультационных услуги, 283 поручительства по кредитам на общую сумму более двух млрд рублей и 361 микрозайм на 543 млн рублей.
По данным статистики, 93% предпринимателей дают умеренную и высокую оценку конкуренции на рынке товаров.
«Дорожная карта» развития конкуренции в регионе на период до 2022 года будет доработана в соответствии с актуализированным федеральным стандартом, сообщает департамент информполитики Свердловской области.