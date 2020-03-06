Эксперты рассказали, сколько должны зарабатывать россияне для оплаты ипотеки

Отмечается, что за полгода показатель снизился на 7%, это связано с понижением ставок по ипотечным кредитам. Комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1:3.

Наиболее высокие требования касательно семейного дохода при оформлении ипотеки предъявляются к москвичам — 158,4 тысячи рублей на семью. Следом идет Московская область — 104,2 тысячи рублей. Далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Приморский край.

Наиболее лояльные требования к размеру семейного дохода предъявляются в Алтайском крае, Кировской, Челябинской, Кемеровской и Вологодской областях.