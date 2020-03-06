В Подмосковье арестовано руководство компании, сорвавшей строительство цехов УВЗ

По версии следствия, директор компании Павел Бабаев, его советник Константин Лобода и другие соучастники вывели похищенные деньги за рубеж на счета аффилированных юрлиц с помощью фиктивных контрактов. В результате чего заключенные с госкорпорациями контракты были сорваны. Сейчас Бабаев и Лобода находятся в СИЗО.

Напомним, ранее корпорация «Уралвагонзавод» выиграла у СК «Строй Групп» два судебных иска — 233 миллиона рублей за неисполнение обязательств по контракту и 250 миллионов рублей взыскание пеней.