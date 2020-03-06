В Подмосковье арестовано руководство компании, сорвавшей строительство цехов УВЗ
В Подмосковье руководители компании ООО СК «Строй Групп» обвиняются в мошеннических действиях, в результате которых были похищены три миллиарда рублей. Часть этих денег предназначалась для строительства трех цехов «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле, пишет Lenta.
По версии следствия, директор компании Павел Бабаев, его советник Константин Лобода и другие соучастники вывели похищенные деньги за рубеж на счета аффилированных юрлиц с помощью фиктивных контрактов. В результате чего заключенные с госкорпорациями контракты были сорваны. Сейчас Бабаев и Лобода находятся в СИЗО.
Напомним, ранее корпорация «Уралвагонзавод» выиграла у СК «Строй Групп» два судебных иска — 233 миллиона рублей за неисполнение обязательств по контракту и 250 миллионов рублей взыскание пеней.
В последней судебной претензии речь шла о строительстве центрального гальванического цеха 960БИС стоимостью 666 миллиона рублей. За часть выполненных работ УВЗ перечислил подрядчику 395 миллионов рублей, при этом СК «Строй Групп» провел строительство только на 131 миллион рублей. Компания вернула предприятию лишь 40 миллионов рублей, после чего УВЗ вышел из договора в одностороннем порядке.