Завышенные пени и земельные долги: самые крупные споры февраля

Необоснованное обогащение на 428,5 млн рублей Одним из самых крупных дел, принятых к рассмотрению арбитражным судом региона в феврале, стал иск «Промливнесток+» к акционерному обществу «Уралэлектротяжмаш». В своем заявлении компания настаивает на взыскании 428,5 млн рублей с ответчика в связи с необоснованным обогащением. Рассмотрение материалов дела состоится в марте.

Долги по договору субподряда Более 312,6 млн рублей потребовала в феврале «Екатеринбургская энергостроительная компания» от АО «Трест Гидромонтаж» за исполнение обязательств по договорам строительного подряда. Исковое заявление было принято судом к рассмотрению, возбуждено производство по делу. Предварительное судебное заседание арбитражного суда состоится 20 марта. Суду предстоит выяснить обоснованность требований истца, который просит взыскать с ответчика 297,8 млн рублей долга по договору субподряда и 148,8 млн рублей неустойки.

Более 300 млн рублей в пользу фирмы из структуры РЖД Новым делом февраля стал иск ООО «Мехпрачечная СвЖД» к ООО «Хитон». Компания из структуры РЖД потребовала с ответчика 209,3 млн рублей долга и 100 млн рублей штрафа. Фирма, отвечающая за прокат и обслуживание белья и мягкого инвентаря, имеет претензии к ООО «Хитон» по исполнению обязательств по договору подряда. Предварительное заседание суда по принятому заявлению состоится 18 марта.

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Завышенные пени за долг по аренде Удовлетворение апелляции банкротящейся «УК» Главсредуралстрой» также вошло в топ февральских дел арбитражного суда Свердловской области. В 2019 году Территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом в Свердловской области потребовало от управляющей компании 458,2 млн рублей. При этом основной долг по договору аренды земельного участка составлял 132,5 млн рублей, а остальная сумма — пени.

В мае 2019 года суд удовлетворил исковые требования в полном размере, однако ответчик оспорил решение суда первой инстанции. Конкурсный управляющий компании-ответчика в апелляционной жалобе указал, что определение суда о принятии дела к производству и назначении судебного заседания фирма не получала.

Судом апелляционной инстанции установлено, что выводы суда первой инстанции о надлежащем извещении ответчика о начавшемся процессе не соответствуют положениям статьи 123 АПК РФ, поскольку определение Арбитражного суда Свердловской области не было получено ООО «УК «Главсредуралстрой», а определение содержащее информацию о времени и месте следующего судебного заседания в адрес ответчика направлено не было,значится в материалах дела.

Также установлено, что в период рассмотрения дела и вынесения решения по нему в компании-ответчике отсутствовал конкурсный управляющий, то есть фирма не имела возможности ознакомиться с материалами дела и представить возражения. В итоге рассмотрения апелляции суд отменил прошлое решение и назначил общую сумму выплат в размере 264,9 млн рублей, установив размер пеней в размере основного долга.

Экологические претензии к компании Олега Дерипаски Другая крупная апелляция, рассмотренная арбитражным судом Свердловской области в феврале, касается негативного воздействия на окружающую среду филиала фирмы Олега Дерипаски. В конце 2019 года суд постановил взыскать с филиала ОАО «СУАЛ» «БАЗ-СУАЛ» почти 294 млн рублей за несанкционированное размещение солей в Краснотурьинске. В феврале 2020 года компания пыталась обжаловать решение арбитражного суда региона, однако после рассмотрения апелляции решение осталось в силе.