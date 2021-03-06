Еще одну выплату на детей предложили ввести в госдуме РФ

Олег Смолин сообщил, что в случаях, когда семья берет на себя обязательства по обучению ребенка, то этим самым сокращает расходы на образование бюджета страны.
Логично, если эти средства будут выплачены в качестве помощи таким гражданам, говорит Смолин.
Зампред отметил, что данный вопрос решается на уровне субъектов. В 2020 году подобные выплаты были назначены в шести регионах России.
Напомним, 16 февраля сообщалось о 430 тысячах семей на Урале, которые получили единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. Денежные средства были выплачены в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.