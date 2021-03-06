Еще одну выплату на детей предложили ввести в госдуме РФ

Еще одну выплату на детей предложили ввести в госдуме РФ

Сегодня, 16:15ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Зампред комитета госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил, что государству следует компенсировать расходы граждан, которые обучают ребенка на дому.

Олег Смолин сообщил, что в случаях, когда семья берет на себя обязательства по обучению ребенка, то этим самым сокращает расходы на образование бюджета страны.

Логично, если эти средства будут выплачены в качестве помощи таким гражданам, говорит Смолин.

Зампред отметил, что данный вопрос решается на уровне субъектов. В 2020 году подобные выплаты были назначены в шести регионах России.

Напомним, 16 февраля сообщалось о 430 тысячах семей на Урале, которые получили единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. Денежные средства были выплачены в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

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