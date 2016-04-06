Сотня обманщиков: в Свердловской области наркополицейские скрывали свои доходы от налоговой службы

Информацию о том, что почти 100 свердловских наркополицейских утаивали свои реальные доходы, сообщили в областной прокуратуре.

В частности, силовики скрыли от налоговой службы свои машины и квартиры. Кроме того, многие правоохранители совмещали основную работу с бизнесом, являлись владельцами акций крупных акционерных сообществ. Об этом они тоже решили не рассказывать налоговой.

Помимо этого, прокуратура выявила неоправданные расходы бюджетных средств в уральской ФСКН. К примеру, начальник отдела кадров однажды получил премию за хорошую службу в размере 350 тысяч рублей. Хотя, на самом деле, он имел дисциплинарное взыскание за непрофессионализм. А его заместитель только вышла из декрета, и уже получила 317 тысяч рублей. Неужели за хорошую работу?

После прокурорской проверки замначальника управления объявлен строгий выговор, одного из сотрудников 2-го отдела оперативной службы уволили, еще 80 правоохранителей получили взыскание.